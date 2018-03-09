Горбачев призвал Россию и США прекратить гонку вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал лидеров России и США остановить гонку вооружений. Об этом он написал в колонке для журнала The Time.

Бывший президент СССР напомнил, что 1987 году, когда Советский Союз и США накопили "горы оружия", ему удалось договориться с президентом Рональдом Рейганом "радикально сократить арсеналы". Горбачев считает, что эти достижения находятся под угрозой из-за заявлений лидеров России и Соединенных Штатов о разработке новых вооружений.

​По словам Горбачева, президентам двух стран нужно напомнить об обязательствах по "Договору о нераспространении ядерного оружия". Бывший президент СССР подчеркнул, что последний раз подобный уровень угрозы, как сегодня, был зафиксирован учеными в 1953 году. Горбачев призвал ООН принять меры и собрать чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи.

В октябре 2017 года Михаил Горбачев уже обращался к президенту России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу с призывом обсудить сокращение ядерных вооружений.