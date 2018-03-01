Госдепартамент США: "новое ядерное оружие" РФ нарушает договоренности

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении международных договоренностей после того, как президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил видеоролик с новым ядерным оружием. Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Москва "в нарушение своих международных обязательств разрабатывает дестабилизирующие системы оружия уже более 10 лет".

Ранее в Министерстве обороны США сообщили, что не удивлены заявлениями президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт отметила, что армия США способна защитить американскуий народ от любых угроз. При этом, как подчеркнула Уайт, системы противоракетной обороны США в Европе направлены не против России, а для защиты от Северной Кореи и Ирана.

В Соединенных Штатах наблюдали за испытаниями новейшей российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, но она все еще находится на стадии разработки и недавно потерпела крушение в Арктике. Об этом со ссылкой на неназванных должностных лиц США сообщил журналист Fox News Лукас Томлинсон.

Американские чиновники отмечают, что в случае нападения на США Россия столкнется с "подавляющей силой". Вашингтон при этом считает, что заявления Путина о новых ракетах в основном связаны с предстоящими президентскими выборами в самой России.

Путин в четверг, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил, что Россия скоро примет на вооружение новейшее ядерные ракеты, которые смогут преодолевать американскую систему ПРО. Ракетам была посвящена почти половина выступления президента. По его словам, США отказывались вести с Россией переговоры о противоракетной обороне. "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", – заявил российский лидер, рассказывая о новых видах оружия.

Ранее стало известно, что во время речи Путина о новейшем ядерном оружии был использован компьютерный ролик одиннадцатилетней давности. Кадры, на которых изображено разделение головной части баллистической ракеты "Сармат", использовали в программе "Ударная сила" на Первом канале в выпуске "Царь-ракета" в 2007 году.