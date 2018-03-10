Маск представил концепт беспилотного электробуса

Илон Маск представил концепт нового беспилотного электробуса для подземных тоннелей. Отрывок из видеопрезентации основатель Tesla разместил в твиттере.

Электробус разрабатывает еще одна компания Маска – The Boring Company. Новая разработка, по словам Маска, предназначена для пешеходов и велосипедистов. В определённых случаях электробус также сможет перевозить автомобили.

Утверждается, что новое транспортное средство сможет развивать скорость до 240 километров в час. Маск отметил, что для электробусов построят около тысячи площадок с лифтами. Размер площадки будет сопоставим с размером парковочного места.

В 2016 году Маск заявил о планах построить систему тоннелей под Лос-Анджелесом. В 2018 году власти города разрешили построить тестовый тоннель протяжённостью более трёх километров.