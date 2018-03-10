Войска режима Асада продолжают наступление на позиции повстанцев

В субботу сирийская армия продолжила наступление в осажденном пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Автоколонны Международного Красного Креста в этих условиях продолжают попытки доставлять продовольствие и медикаменты нуждающимся тысячам сирийцев в осаждённом анклаве, сообщает "Голос Америки".

Зейд Раад аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, призвал к независимому расследованию военных преступлений во время боевых действий в Восточной Гуте. Он заявил, что расследование фактов бомбардировок больниц, школ, рынков должно быть передано в Международный уголовный суд ООН в Гааге.



Постоянный представитель Сирии в ООН обвинил Зейда в "предвзятости" оценок событий вокруг Восточной Гуты. Представитель сирийского режима считает, что ответственность за боевые действия в окрестностях Дамаска несут террористические группировки – так в окружении Асада называют вооружённые отряды сирийской оппозиции.