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Войска режима Асада продолжают наступление на позиции повстанцев

Гуманитарные группы ООН доставляют продовольствие и лекарства нуждающемуся сирийскому гражданскому населению, 9 марта 2018

В субботу сирийская армия продолжила наступление в осажденном пригороде Дамаска – Восточной Гуте. Автоколонны Международного Красного Креста в этих условиях продолжают попытки доставлять продовольствие и медикаменты нуждающимся тысячам сирийцев в осаждённом анклаве, сообщает "Голос Америки".

Зейд Раад аль Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, призвал к независимому расследованию военных преступлений во время боевых действий в Восточной Гуте. Он заявил, что расследование фактов бомбардировок больниц, школ, рынков должно быть передано в Международный уголовный суд ООН в Гааге.


Постоянный представитель Сирии в ООН обвинил Зейда в "предвзятости" оценок событий вокруг Восточной Гуты. Представитель сирийского режима считает, что ответственность за боевые действия в окрестностях Дамаска несут террористические группировки – так в окружении Асада называют вооружённые отряды сирийской оппозиции.

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