В Китае отменены ограничения на срок полномочий главы государства

Всекитайское собрание народных представителей утвердило отмену срока полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, что позволяет ему оставаться на своем посту на неопределенный срок. Конституционная поправка была принята на ежегодном заседании в Пекине 11 марта. Два делегата проголосовали против изменения, а трое воздержались, из примерно 3000 голосов.

Конституция Китая ранее налагала ограничение на срок пребывания на посту председателя КНР, ограничивая его двумя сроками. Поправка отменяет систему, введенную бывшим китайским лидером Дэн Сяопином в 1982 году. Она была призвана предотвратить возвращение к пожизненной диктатуре, характерной для времен Мао Цзэдуна.

Хотя инакомыслие строго ограничено внутри Китая, некоторые китайцы, обучающиеся за границей, выразили свою озабоченность по поводу этого шага. В Калифорнийском университете в Сан-Диего были замечены плакаты с изображением Си и текстом "Never My President" ("Никогда не мой президент"). Критика распространилась по меньшей мере на восемь других университетов, в том числе в Австралии.