КПК предложила снять ограничения на пребывание у власти главы Китая

Коммунистическая партия Китая предложила снять ограничения срока пребывания на посту председателя КНР, что позволит Си Цзиньпину остаться в должности после 2023 года. Об этом предложении сообщило официальное агентство Синьхуа 25 февраля. В сообщении говорится, что Коммунистическая партия предложила исключить положение из конституции, заявив, что президент и вице-президент Китая "будут выполнять свои обязанности не более двух сроков подряд".

Это предложение предшествовало трехдневному заседанию Центрального комитета Коммунистической партии, которое должно начаться 26 февраля. В числе вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться на заседании, крупные кадровые назначения.

ЦК партии также предложил включить в конституцию страны "Синь Цзиньпинскую мысль о социализме с китайскими чертами в новую эру", информирует Синьхуа в отдельном сообщении. Си Цзиньпин принял власть в 2012 году и рассматривается как самый влиятельный лидер Китая в течение десятилетий. Он был утвержден Коммунистической партией на второй пятилетний срок в качестве председателя КНР в октябре прошлого года.