Чудо-туалет, небесный дворец и восстание машин

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Наконец-то они сделали это! Те, кто был в Японии (или в дорогих японских магазинах и ресторанах в других странах Азии) и ходил там в туалет, знают, что японский унитаз — магическое устройство из далёкого будущего. В отличие от обычного европейского унитаза, японский весь усеян разнообразными кнопками, в результате нажатия на которые происходят самые удивительные вещи. Проблема в том, что обозначения на кнопках часто бывают только японские, причем у разных фирм разные.

​В результате гайдзин, который хочет всего лишь слить за собой воду, не может разобраться, какая из 12 кнопок нужная, и получает в задницу то струю холодной воды, то порыв горячего ветра. Но теперь японцы решили экспортировать свои хай-тек унитазы в Европу и Америку и стандартизировали в связи с этим по крайней мере самые распространённые кнопки. Скоро и в вашей деревне - смотрите и запоминайте.

​2. «Небесный дворец» несётся к земле. В 2016-м китайцы признались, что потеряли контроль над своей космической станцией и не смогут контролируемо затопить её в океане. И вот теперь «Тянгун-1», то есть «Первый небесный дворец», начал падать, и что самое интересное, неизвестно, когда и где именно он упадёт. Произойти это может между 29 марта и 9 апреля приблизительно между 43 градусами северной и 43 градусами южной широты, но скорее всего ближе к границам этой области. В зону наиболее вероятного падения станции в Южном полушарии входят Новая Зеландия и Тасмания. В Европе - почти вся Испания, почти вся Португалия, почти вся Италия, юг Франции, север Греции, север Турции, балканские страны и Закавказье. В Америке - Нью-Йорк, Нью-Джерси, большая часть Новой Англии, Бостон, Филадельфия, Детройт, Чикаго и Портленд. В России в зону вероятного падения входят Грозный, Махачкала, Дербент, Владикавказ, Владивосток и Находка. Если вы собираетесь находиться в указанных местах в указанное время, почаще поглядывайте на небо.

3. Некоторые люди боятся отдавать компьютер в ремонт, потому что в мастерской могут найти на компьютере что-нибудь нелегальное и сообщить об этом куда следует. Над такими людьми смеются. Оказывается, зря. Журналисты Washington Post и активисты Electronic Frontier Foundation выяснили, что работники центра ремонта компьютеров Geek Squad крупнейшей американской сети по продаже электроники Best Buy сливают информацию о подозрительных файлах напрямую ФБР. После этого работники ФБР приезжают в ремонтный центр, временно забирают диск в свою лабораторию, изучают его и, если подозрения подтверждаются, получают ордер на обыск и заводят на владельца компьютера уголовные дела. Дело, правда, касается не нелицензионных копий Windows, а в основном детской порнографии. Продолжается всё это как минимум 10 лет. Однажды ФБР даже провело заседание своей группы по борьбе с киберпреступностью непосредственно в этом ремонтном центре. Electronic Frontier Foundation считает такую практику незаконной и собирается подавать на ФБР в суд.

4. Не очень счастливые обладатели умных динамиков Echo от компании Amazon просыпаются по ночам от зловещего смеха. Впрочем, иногда динамики смеются и днём в самые неожиданные моменты. Динамики могут не только воспроизводить музыку, но и зачитывать новости, сообщать о погоде и пробках, напоминать о запланированных делах и управлять другими домашними приборами. Сами они управляются голосом через ещё более умного персонального ассистента — программу Alexa, аналог эппловской Siri и микрософтовской Cortana. Одним из первых о смехе сообщил человек, приказавший Алексе включить свет (lamp on). Сначала все решил, что Алекса не расслышала и поняла команду как «смейся» (laugh), но с тех пор обнаружилось, что Echо смеется и сам по себе, безо всяких команд, зачастую по ночам. Те, кто слышал это вживую, утверждают, что так страшно им не было ещё никогда, и готовятся к восстанию машин.

5. В фаст-фуде CaliBurger в Пасадене, штат Калифорния, вышел на работу Флиппи, первый робот – переворачивальщик гамбургеров. Уже на следующий день роботу пришлось взять отгул — чтобы посмотреть на Флиппи, в ресторан ломанулись такие голодные толпы, что дирекция решила проверить, нельзя ли его проапгрейдить, чтобы он лучше справлялся с возросшим количеством заказов. Робот-переворачивальщик, возможно, кажется, вам забавным, но сотрудникам «Макдональдса», которые два года назад добивались повышения минимальной зарплаты до 15 долларов в час, сейчас совсем не смешно — вскоре они могут лишиться работы.



6. В институте Макса Планка в Штутгарте создали другого робота, поменьше, для доставки лекарств напрямую к пораженным болезнью органам. Этот робот-вездеход, похожий на маленького червячка, может, в отличие от других, создаваемых для той же цели, не только пассивно нестись вместе с потоком крови, но и активно передвигаться как в жидкости, так и по твердой, причем очень сложной, поверхности. Он умеет плыть, ползти, катиться, ходить и прыгать. Посмотрите видео: очень впечатляет:



7. Когда-нибудь такие роботы, возможно, будут в каждой аптечке, но пока что у антиподов медбрат, в одиночку дежуривший на фельдшерском пункте в крошечной западно-австралийской деревеньке Coral Bay в 150 километрах от ближайшей поликлиники, спас сам себя от инфаркта. Почувствовав, что у него что-то с сердцем, он сделал себе ЭКГ, которая показала начало сердечного приступа. Потом связался в видеочате с врачом и, следуя его инструкциям, поставил себе капельницы с разжижающими кровь, предотвращающими тромбы и обезболивающими препаратами в обе руки, потом подготовил адреналин, атропин и амиодарон (лекартва для восстановления сердечного ритма) и сделал себе дефибрилляцию. В результате приступ удалось снять. На следующий день медбрата переправили в кардиологическое отделение больницы в ближайшем крупном городе — находящемся в 1132 километрах Перте — и сделали стентирование (вставили в коронарный сосуд специальный каркас для его расширения, не путать с шунтированием). Медики восхищаются хладнокровием медбрата, но не советуют повторять его подвиг без крайней небоходимости.

8. Пока в Америке книжные магазины решают, изымать ли им из продажи книги авторов, которых обвиняют в сексуальных домогательствах, в Корее этот вопрос уже решило правительство. Оно постановило убрать из школьных учебников упоминания о поэте Ко Ыне, которого регулярно называют одним из главных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе, театральном режиссере Ли Юн-Тэке и драматурге О Тэ-Соке. Всех их обвиняют в домогательствах, а в случае Ли — и изнасиловании (Ли это обвинение отрицает). Всего из учебников придётся убрать около 40 их упоминаний.

9. Наверняка у вас есть знакомые, которые утверждают, что способны видеть музыкальные ноты, или что они слышат, как звучат разные цвета, или что каждая буква алфавита имеет для них свой цвет. Если вы над ними посмеивались, пора извиниться. Если вы сами такой(ая) и посмеивались над вами — вы отомщены. Ученые нашли гены, отвечающие за этот феномен. Они вызывают рост нейронов, которые связывают разные регионы мозга. Эти гены есть не у всех, но у тех, у кого они есть, услышанная музыка может активировать зрительный центр в мозгу, а увиденная картинка — аудиальный.

10. И ещё о видениях. Снятся ли андроидам электроовцы, мы пока что не знаем, зато мы узнали, что искусственному интеллекту снятся живые овцы. Нейронные сети видят овец на пейзажах, где их нет и в помине. Специалисты объясняют это тем, что самообучающиеся программы распознавания образов на самом деле ничего не распознают, а просто выучивают, что должно быть на картинах определенного типа. Если на картинке зеленый холмистый пейзаж (то есть зеленые пятна определенной формы), значит на этой картинке должны быть овцы, потому что в описании обучающих фотографий стояло это слово. Более того, если овца сфотографирована в доме, нейронная сеть «узнаёт» на картинке кошку, а если овцу держат на руках — то собаку. Примеры таких фотографий с комментариями от нейронных сетей можно увидеть здесь. Похоже, что слухи об интеллекте искусственного интеллекта несколько преувеличены. Или, может быть, этот искусственный интеллект просто над нами смеется?