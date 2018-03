Координатор козлов, летающий робот и Председатель Пельмень

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. В китайском интернете временно заблокировали латинскую букву N. Также были заблокированы слова и выражения "бесстыдно", "несогласен", "пожизненный", "я против", "мой император", "некомпетентный руководитель" и многие другие. Все это из-за того, что компартия решила изменить конституцию, чтобы позволить Председателю Си неограниченное время оставаться на посту и после того, как в 2023 году закончится его второй президентский срок. Ограничение в два пятилетних срока для пребывания для главы Китая ввели в 1982-м, при Дэне Сяопине, чтобы не допустить повторения того, что происходило в стране при Мао. Про Си уже давно говорят, что ни у одного китайского правителя со времен Мао не было такой неограниченной власти. Внутрипартийная оппозиция фактически подавлена. Си – первый после "великого кормчего" глава КНР, чьи изречения вошли в устав партии, на каждом углу висят его огромные портреты. Но, в отличие от Мао, Си должен был уйти с поста. Теперь и это ограничение снимается. В 1982 партийная пресса писала о том, что неограниченное правление свойственно диктатурам. Сейчас слова "два срока" в китайском интернете тоже заблокированы. Кроме вышеперечисленного заблокированы слова "баодзи" (китайские пельмени) и "Винни-Пух" – прозвища, которыми Си наградили в народе. Заблокировано имя Юань Шикая – президента первой китайской республики в начале 20-го века, который узурпировал власть и объявил себя императором, что уже через год привело к фактическому развалу страны и гражданской войне. Заблокировано выражение "да здравствует", потому что дословно оно звучит как "10 тысяч лет". Заблокировано выражение "садиться в самолёт", потому что по-китайски оно звучит точно так же, как и "взойти на трон". Заодно заблокировано и слово "эмиграция" – после известия о том, что Си будет править вечно, китайцы начали активно обсуждать, что пора валить. Главная загадка, конечно, буква N. Западные синологи считают, что это сделано из-за выражения N>2, где N – количество сроков.

2. Правда, и замена президента не всегда бывает к лучшему. В ЮАР, еще одном партнере России по BRICS, правящая партия АНК наконец-то вынудила своего лидера и президента страны, коррумпированного, некомпетентного и крайне непопулярного в народе Джейкоба Зуму подать в отставку после 9 лет правления. На смену Зуме пришел его заместитель Сирил Рамафоза, который, не пробыв у власти и недели, предложил изъять земли у белых фермеров, чтобы раздать их черным – разумеется, без всякой компенсации. Парламент уже одобрил эту инициативу и создал комитет для разработки поправок к конституции, которая пока что запрещает подобные вольности. Демократическая оппозиция против и предупреждает, что всё это кончится, как в соседней Зимбабве, но у президентской партии АНК и её коммунистических союзников есть конституционное большинство, так что конфискация земель у белых теперь дело времени. Кстати, по иронии судьбы в Зимбабве новое правительство, сформированное после отставки Мугабе, собирается выплачивать компенсации белым фермерам, чьи земли Мугабе экспроприировал в 2000 году.

3. Цензура бывает не только в Китае или России, наступление на свободу слова идет во всем мире. Еврокомиссия опубликовала "рекомендацию" для Фейсбука и других соцсетей, требующую от них убирать посты с незаконным содержанием по требованию полиции. Посты с "террористическим" содержанием предлагается убирать в течение часа после полицейского предупреждения. Кроме того, компаниям рекомендуют установить загрузочные фильтры, чтобы вообще не допускать "незаконный" контент к публикации. Самое опасное в этом документе – то, что незаконность контента будет определять не независимый суд, как это положено в правовом государстве, а полицейские органы. В виде рекомендации это оформлено потому, что ЕС все же совсем не Китай, и подобный документ почти не имеет шансов пройти через Европейский парламент, который уже неоднократно отклонял подобные инициативы. И даже если его удастся продавить через парламентариев и оформить в качестве закона, такой закон, скорее всего, отменит Европейский суд, как уже пару раз случалось. Рекомендация формально не имеет юридической силы, и поэтому ей не требуется одобрения ни от парламента, ни от суда. Фирмы, тем не менее, относятся к рекомендациям Еврокомиссии очень чутко, поскольку прекрасно знают, что у той есть 400 относительно законных способов испортить им жизнь. Фейсбук уже пугается собственной тени – на прошлой неделе он выдал предупреждение сатирическому сайту The Babylon Bee за "новость" под заголовком "CNN Purchased Industrial Sized Washing Machine to Spin News Before Publication". На русский это можно перевести как "CNN купила гигантскую стиральную машину, чтобы раскручивать новости перед публикацией", хотя в оригинале шутка острее – spin в данном контексте означает не только и не столько "раскручивать", сколько "подавать в нужном свете". Фейсбук сообщил сатирическому сайту, что информация о стиральной машине CNN была помечена как не соответствующая действительности – фейк-ньюс, и предупредил, что если подобные публикации будут продолжаться, The Babylon Bee сократят выдачу и заблокируют рекламные счета. Фейсбук, разумеется подняли на смех, и компания уже извинилась, но осадочек остался.

4. Граждане Нидерландов подают в суд на своё правительство. Причина – новое правительство премьер-министра Марка Рютте отменило право на референдумы, которые предыдущее правительство того же самого Марка Рютте ввело всего два с половиной года назад. По закону от 1 июля 2015 года граждане могли временно замораживать любые принятые парламентом законы. Для этого нужно было собрать 300 тысяч подписей и объявить референдум об одобрении того или иного закона. Если более половины участников при явке в более чем 30% голосовало против, введение этого закона в действие откладывалось, и парламент должен был снова его рассматривать. Пока что граждане успели инициировать два референдума – об отмене ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС и об отмене Закона о разведке и спецслужбах, дающего спецслужбам право массово прослушивать граждан. Первый из этих референдумов правительство проиграло, второй состоится 21 марта. Судя по опросам, правительство проиграет и его. Рютте, очевидно, счел, что эксперимент не удался, и решил прикрыть лавочку. Чтобы сделать это наверняка, в закон об отмене референдума был внесен пункт о том, что сам этот закон на референдуме отменить нельзя. Именно за этот пункт и ухватились инициативные граждане, желающие сохранить референдумы. Они называют это ретроактивным действием (распространение действия закона на период, предшествующий его вступлению в силу), которое запрещено в любой уважающей себя правовой системе – в законе о референдуме было явно указано, что граждане имеют право инициировать референдум по любому принятому парламентом закону.

5. Китай долгое время был страной с дешевой рабочей силой, и благодаря низким зарплатам и плохим условиям труда смог заполонить всю планету дешевыми товарами. Теперь страна богатеет, зарплаты растут, а с ними растет и себестоимость. Производить товары в Китае уже совсем не так выгодно, как 10–20 лет назад. Но китайцы нашли выход. Западные модные фирмы все так же заказывают пошив своей одежды и обуви в Китае, но китайцы вместо того, чтобы шить всё это у себя дома, строят заводы в Эфиопии, где пока что есть тысячи людей, готовых работать за полные копейки, и аутсорсят производство туда. Эфиопское правительство купается в китайских инвестициях и планирует к 2025-му довести количество людей, занятых в построенной на китайские деньги промышленности, до 2 миллионов. Если раньше в стране не случится революция, которая давно там назревает, – предупреждает Bloomberg.

6. Если после предыдущих новостей вам захотелось найти другой глобус, не спешите. Вместо другой планеты можно полететь куда ближе, в канадский Эдмонтон, чтобы получить там работу мечты – местная мэрия ищет кандидата на позицию координатора козлов. Но не тех, которые так часто нас окружают, а настоящих, с рогами и копытами. Козлов в Эдмонтоне завели в 2017-м, после того как запретили пестициды. Они помогают городу справляться с сорняками на газонах. Козлиный координатор должен будет организовывать этот процесс. Платят за это 43 канадских доллара в час, то есть чуть меньше 8000 канадских долларов в неделю (1 канадский доллар сейчас равен примерно 0,8 американского). Делают ли рабочую визу, к сожалению, неизвестно.

​7. Новую коллекцию сумочек Dolce & Gabbana на модном показе в Милане демонстрировали дроны. Зрителей на это время попросили отключить WiFi. Платья, правда, показывали живые модели, но кто знает, как долго это продлится, – в начале февраля в Нью-Йорке девушек уже сопровождали роботы; возможно, вскоре обойдутся и без девушек.

8. Ученые долго не могли понять, как вампиры могут питаться кровью: ведь в ней нет ни углеводов, ни жиров, ни витаминов. Белков в ней, наоборот, так много, что кровяная диета должна вызывать почечную недостаточность. А высокое содержание железа – болезни сердца, печени и поджелудочной железы. И вот, наконец, разгадка найдена. Оказывается, в желудке у вампиров живут специальные редкие бактерии, которые преобразуют кровь в углеводы и витамины. Кроме того, они успешно борются со свертыванием крови в желудке, связывают железо, да еще и защищают организм вампиров от вирусов. Такой вот симбиоз. Утверждается, что все это относится к трем видам летучих мышей-вампиров – единственным кровососущим млекопитающим, известным науке. Но мы-то знаем, о чем идет речь.

9. На МКС пошлют летающую голову робота, сконструированную Airbus и начиненную искусственным интеллектом от IBM. Она должна помогать космонавтам в их научных экспериментах. IBM хочет, чтобы голова, которую обучили распознавать лица и голоса, стала для персонала станции "скорее коллегой, чем очередной машиной". А потом подчинила их своей воле гипнозом и захватила власть над планетой (на самом деле нет).

10. Исследователи из Университета Болдера, Колорадо и Университета Хайфы подтвердили то, о чем хиппи говорили с 60-х годов: когда люди держатся за руки, их мозговые волны синхронизируются. Более того, когда близкий человек держит вас за руку, это действует как болеутоляющее. Возьмитесь за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке! И влюбленные тоже.