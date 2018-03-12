The Times: Лондон готовится обвинить Москву в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально обвинить Россию в попытке убийства бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве.

По словам собеседников издания, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут представлены последние данные расследования. Премьер-министр Тереза Мэй будет председательствовать на заседании Совета национальной безопасности Великобритании в понедельник, где обсудят отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

Как утверждает источник The Times в правительстве, британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания. Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, которые постоянно проживают в Великобритании и которых связывают с Кремлем.

О готовности британского правительства объявить о новых санкциях против России в связи с этим отравлением пишет и The Financial Times. Наиболее жестко за финансовые и другие ограничения в отношении России выступают глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр обороны Гэвин Уильямсон.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон консультируется с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть исполнены, если будет установлено, что Москва стоит за отравлением.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.