Британия консультируется об ответных мерах на отравление Скрипаля

Британские официальные лица проводят консультации с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть приведны в действие, если будет окончательно установлено, что Москва стоит за отравлением бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Газета "Таймс" 10 марта написала, что контрмеры могут включать бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу в России, а также увеличение войск НАТО, развернутых на восточном фланге союза. "Обсуждается широкий спектр вариантов", – сообщил старший британский чиновник.

Официальные лица сообщают, что Скрипаль и его дочь остаются в "критическом, но стабильном состоянии" в больнице Солсбери после "контакта с нервнопаралитическим газом".

Представители других стран, которые прошли квалификацию для участия в Кубке мира по футболу, таких как Польша, Австралия и Япония, также могут присоединиться к бойкоту чемпионата.

Сообщается, что Британия также намерена ввести новые санкции в отношении российских чиновников. Как сообщает газета "Телеграф", документ станет британской версией так называемого "списка Магнитского". В него войдут 492 человека, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Им запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.