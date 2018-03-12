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В Ростовской области двух полицейских подозревают в пытках подростка

Иллюстративное фото

В Ростовской области двух полицейских обвиняют в применении пыток к 16-летнему подростку с целью получить признательные показания. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации следователей, сотрудники полиции били подростка и пытали с помощью шокера. На сегодняшний день правоохранители заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий".

В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что оба полицейских отстранены от службы.

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