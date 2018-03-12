"Единственный самовыдвиженец!"

Как ведет свою кампанию кандидат, которому ее можно не вести
Путин. Итоги кампании-2018. Подводят автор доклада "Путин. Итоги. 2018" Владимир Милов и депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров. На связи соавтор доклада "Путин. Итоги. 2018" Илья Яшин. Ведущая Елена Рыковцева.
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