Директора "Совхоза имени Ленина" в очередной раз обвинили в сокрытии счетов за границей.

Однако глава ЦИК Элла Памфилова не нашла правовых оснований для снятия с президентских выборов кандидата от КПРФ. Центризбирком принял решение о внесении во все информационные материалы сведений о зарубежных счетах и золотых слитках Павла Грудинина. Эти данные будут размещены на стендах избирательных участков по всей стране.

Сам кандидат в президенты России категорически отверг наличие скрытых зарубежных счетов и считает, что подобная информация в СМИ является "очередной попыткой устроить сенсацию на пустом месте". Грудинин отметил, что полностью выполнил требования российского законодательства. Брифинг с успешным бизнесменом прошел на территории совхоза с демонстрацией достижений в области социальной сферы.