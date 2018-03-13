Полиция заблокировала работу штабов Навального в Саратове и Кемерове

Полицейские заблокировали работу штабов Алексея Навального в Саратове и Кемерове. Об этом сообщают сторонники оппозиционера.

В Саратове полицейские пришли в штаб, когда там проходил инструктаж для наблюдателей на выборах. Официальная причина визита сотрудников правоохранительных органов неизвестна. Они проверяют личные вещи соратников Навального и не пускают в штаб адвоката.

В Кемерове сотрудники штаба Навального отказались пускать полицию и заперлись в помещении. Адвоката к сторонникам оппозиционера также не пускают.

Вчера обыск прошел в штабе Навального в Уфе. Полицейские изъяли листовки и газеты с информацией о забастовке избирателей, компьютерную технику и документы. Полиция также обыскала квартиру и машину Лилии Чанышевой, координатора штаба. В отношении активистки составили протокол об изготовлении запрещенных агитационных материалов, сообщает издание "Idel.Реалии".

В Челябинске за листовки с информацией о забастовке избирателей во вторник были задержаны двое соратников Навального. Позднее их отпустили из полиции. Копии протоколов о задержании активистам не выдали, передает "ОВД-Инфо".

В Санкт-Петербурге 12 марта были задержаны пятеро сотрудников штаба Навального, которые в воскресенье провели перформанс под названием "Звон цепей". Акция была посвящена арестованным перед президентскими выборами активистам.

Алексей Навальный называет выборы президента России нечестными и призывает к их бойкоту. Оппозиционер намерен организовать наблюдение за голосованием. В последние дни в штабах политика проходят тренинги для наблюдателей.