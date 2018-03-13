В МИД России вызвали посла Великобритании

Посла Великобритании Лори Бристоу вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает Интерфакс.

Причина вызова пока неизвестна, однако сегодня истекает время, которое Лондон дал Кремлю, чтобы ответить на вопросы в связи с отравлением в английском городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на эти вопросы, пока ей не предоставят доступ к материалам дела об отравлении.

Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта. Против них, по мнению следователей, применили разработанный в СССР яд под названием "Новичок". В связи с этим, как заявляют власти Британии, возможны только два варианта произошедшего: либо Россия применила против Великобритании боевое отравляющее вещество, либо Москва настолько плохо контролирует свои военные разработки, что они попали в третьи руки.

Скрипаль в 2004 году был осужден в России по обвинению в госизмене. Он якобы передавал Британии информацию о российских агентах. Позднее Скрипаля обменяли на российских шпионов, задержанных в США.