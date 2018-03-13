"Нежданчик" и "Ватник". Россияне голосуют за названия для путинских ракет

На сайте министерства обороны России запустили голосование за лучший вариант названия для нового российского оружия, о котором Владимир Путин говорил во время недавнего послания Федеральному собранию. И это очень смешно.

"Тем, кто интересуется военной техникой, хотел бы предложить, попросил бы, чтобы они предложили название этой новой технике", – сказал Путин после того, как зал выслушал его рассказы о новейшей российской ракете с ядерным двигателем, беспилотной подлодке и боевом лазерном комплексе. Действительно, уже в тот же день, 1 марта, на сайте Министерства обороны появилась форма, с помощью которой любой желающий мог предложить свои варианты названий. Спустя 12 дней были отобраны самые популярные варианты (по 50 для каждого вида оружия) и теперь голосовать можно только за них. Победитель конкурса будет определен после 16 марта.

Начнем с самого главного – крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая, по замыслу Путина, должна стать ответом на строительство Соединенными Штатами системы противоракетной обороны. Пока в списке называний для нее лидирует "Нежданчик" (почти 10 тысяч голосов), на втором месте – "Имератор" или "Монарх", за третье место напряженную борьбу ведут "Пальмира" и "Ватник". Отдельного упоминания заслуживают и менее популярные варианты: "погремушка", "санкция", "Иосиф Сталин", а также названия, которые, кажется, больше подошли бы совсем другим изделиям: "Чебурашка", "Турист" и почему-то "Надюша". Самым непопулярным вариантом является название "Палаш" - возможно, потому, что многие из голосующих просто не знают, что это такое.

Новый российский беспилотный подводный аппарат, если он на самом деле существует и если в голосовании не произойдет чуда, будет называться по имени легендарного морского чудовища – Кракена. В России Кракен стал мемом после фильма "Битва титанов" режиссера Луи Летерье, в котором звучит фраза на все случаи жизни – "выпускайте Кракена!".

Все остальные варианты идут в голосовании с большим отставанием от Кракена, но все они так или иначе связаны с водой или морем: "Язь", "Посейдон", и даже обычный "Карась". В списке вариантов так же есть "Пиявка", "Проныра" и "Аврора".

Что до "Боевого лазерного комплекса", то его, с большой долей вероятности, могут назвать "Офтальмологом" – этот вариант лидирует в голосовании с большим отрывом. В числе прочих, заслуживающих внимания – "Мухобойка", "Столыпин" и "Вий".