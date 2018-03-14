Совбез ООН собрался на срочное заседание по "делу Скрипаля"

Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание для расследования нападения на экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 4 марта они были обнаружены в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Срочного созыва Совбеза ранее потребовала Великобритания.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

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