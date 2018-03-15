Собчак призвала ввести санкции против "друзей Путина" из-за дела Скрипаля

Кандидат в президенты России Ксения Собчак высказалась за новые санкции в отношении России в случае, если подтвердятся подозрения о причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild.

"Если за покушением стоит Москва, новые санкции Запада неизбежны", заявила Собчак. По словам телеведущей, необходимо ввести персональные ограничительные меры против "коррумпированных государственных элит", которых она назвала "друзьями Владимира Путина". Также, по мнению Собчак, в чёрный список должны попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром".

Политтехнолог предвыборного штаба Собчак Виталий Шкляров считает, что одной из санкционных мер может послужить отказ Германии от реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В то же время, по словам Шклярова, высылка российских дипломатовиз Великобритании – неэффективная мера.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В российском МИД заявили, что Россия примет ответные меры в самое ближайшее время.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления России. На родине его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.