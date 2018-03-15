Россия вышлет британских дипломатов в качестве ответа Лондону

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на санкции Соединенного Королевства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не уточнил, сколько дипломатов будет выслано и в какие сроки будут введены эти меры. Лавров назвал обвинения Лондона в отравлении бывшего агента ГРУ голословными, безосновательными и хамскими.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. Белый дом отметил, что Россия постоянно нарушает международные нормы.

Позднее в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен веществом "Новичок", производство которого – крайне сложный процесс. По версии британцев, химикат не может быть получен кустарным путем.

В связи с делом Скрипаля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пообещал ввести санкции против приближенных президента России Владимира Путина. Речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и разбогатевшим благодаря связям с ним. ​

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Скрипаль был осужден в России по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.