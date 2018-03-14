В Петербурге осудили трех сторонников оппозиционера Навального

Суд в Санкт-Петербурге осудил трех сторонников оппозиционера Алексея Навального, задержанных 13 марта. Аресты связаны с так называемой забастовкой избирателей. Активистов обвинили в неповиновении сотрудникам полиции и нарушении порядка проведения акции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале.

Сергей Беляев получил 20 часов исправительных работ и административный арест на семь суток. Дарью Мурзалиеву суд арестовал на 15 суток.

​Александр Кирпичев рассказал агентству "Росбалт", что был осужден на 10 суток и получил штраф в размере 15 тысяч рублей.

13 марта трое сторонников Навального в Петербурге были осуждены за участие в забастовке избирателей. Илья Гантварг, Екатерина Шлихта и Виктор Черкасский получили по 10 суток ареста и штрафы в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сторонники Навального в Калининграде сообщили о том, что во время обыска в местном штабе полицейские обнаружили пачку поддельных избирательных бюллетеней. Активисты предполагают, что бюллетени могли подбросить в целях провокации.

Сторонники Навального в разных городах уже неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны полиции и прокремлевских активистов.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты. Оппозиционер призвал не голосовать на выборах, но записываться на них в качестве наблюдателей. Он отметил, что теперь его региональные штабы будут агитировать за бойкот выборов.