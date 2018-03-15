В Сочи по делу НКО-"иноагента" оштрафовали физическое лицо

Суд в Сочи впервые привлек физическое лицо к ответственности за неуплату штрафа по закону о так называемых "иностранных агентах". Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков.

По его словам, правозащитника Семена Симонова обязали выплатить 10 тысяч рублей. Поводом послужил неуплаченный Южным правозащитным центром штраф размером в 300 тысяч рублей. Попков подчеркивает, что он был наложен на должностное лицо, в то время как физические лица не должны привлекаться к ответственности по закону об НКО-"иноагентах".

Южный правозащитный центр оштрафовали в феврале минувшего года. Ранее российское Министерство юстиции сочло, что подготовленный центром доклад и проведенная им кампания "Гражданин и полиция" содержат признаки политической деятельности.

После включения в реестр "иностранных агентов" Южный правозащитный центр прекратил работу.