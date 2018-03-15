Из штаба "Другой России" в Москве изъяли тираж предвыборной газеты

В Москве сотрудники центра по противодействию экстремизму пришли в штаб-квартиру незарегистрированной партии "Другая Россия" и изъяли тираж газеты "Выборы – жопа", а также плакаты с карикатурными коллажами на кандидатов. Об этом активисты "Открытой России" сообщили в телеграм-канале.

Полицейские заявили адвокату, что "таких газет до выборов не должно быть".

Ранее портал "ОВД-Инфо" сообщал, что сотрудники Центра "Э" пришли к штабу "Другой России" после анонимного звонка о "странных коробках", которые туда заносили неизвестные.

В конце февраля в Москве арестовали активиста "Другой России" Андрея Дулова. Поводом послужила акция, участники которой вывесили перед штабом Владимира Путина баннер со словами "Все кандидаты – клоуны".