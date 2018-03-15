Экс-шпион КГБ рассказал об угрозах перед нападением на Скрипаля

Экс-шпион КГБ Борис Карпичков заявил об угрозах в свой адрес, которые он получил за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля. По словам Карпичкова, ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надёжного источника в российских спецслужбах, однако не счёл угрозы серьезными, так как получал их и раньше. Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалём. Ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы.

В интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошёл в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. По словам Карпичкова, после этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Полиция Новой Зеландии начала проверку. Там подтвердили, что с 2006 по 2007 год Карпичков, действительно, находился в стране.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали и он уехал в Новую Зеландию.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов. Позднее в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом "Новичок".

Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить информацию о "Новичке" Организации по запрещению химического оружия. Российский МИД в ответ заявил, что разработки вещества с таким названием не велись ни в СССР, ни в России. Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что Москва прекратила разработку новых образцов химоружия в соответствии с международными соглашениями.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Скрипаль был осужден в России по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.