США не исключают новые санкции против РФ из-за отравления Скрипаля

Соединённые Штаты не исключают введение новых санкций против России в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом на брифинге для журналистов заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В Вашингтоне отметили, что использование нервно-паралитических веществ нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. Если причастность России к нападению на Скрипаля будет доказана, против Москвы могут ввести новые санкции. Подобным образом Вашингтон объявил об ограничительных мерах против Северной Кореи после отравления брата лидера страны Ким Чен Нама в Малайзии. О том, какие новые санкции могут ввести в отношении России, кто попадёт в черный список и когда будут приняты меры, представитель Госдепартамента США комментировать отказалась.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия госпитализированы 4 марта. Оба до сих пор находятся в больнице в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. За несколько дней до инцидента бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь. СМИ полагают, что яд попал в дом Скрипаля в чемодане его дочери Юлии, которая прилетела 3 марта из России. По данным источников газеты The Telegraph, следователи изучают версию о том, что отравляющим веществом ещё в России были пропитаны одежда, косметика или подарки, которые распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. В квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые подложили яд в её багаж.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе "Новичок", которое, как утверждается, было использовано при нападении на бывшего офицера ГРУ. Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ выслать британских дипломатов. Сколько именно дипломатов будет выслано и когда это произойдет, пока неизвестно.