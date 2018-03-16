Миссия США в ОБСЕ призвала Россию освободить Оюба Титиева

Миссия США в ОБСЕ призвала Россию освободить правозащитника Оюба Титиева. Руководитель представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне находится под следствием по сомнительному обвинению в хранении наркотиков, пишет "Голос Америки".

Миссия США в ОБСЕ выразила глубокую обеспокоенность продолжающимся «судебным преследованием и необоснованным задержанием» Оюба Титиева, руководителя представительства Правозащитного центра «Мемориал» в Чечне.

«Мы обеспокоены сообщениями о видеофильмах, содержащих материалы, возможно оправдывающие Титиева, подтверждающие его утверждение о том, что подброшенные спецслужбами наркотики «исчезли», - заявил американский представитель Гэрри Кэмиан на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. - Отказ властей передать дело на федеральный уровень, где следствие Титиева не вели бы ведомства, обвиняемые в том, что подстроили ловушку Титиеву, вызывает глубокое разочарование».

Шестого марта окружной суд Чечни продлил срок задержания под стражей Оюба Титиева на два месяца, до 9-го мая. Если Титиев будет осужден по обвинению в хранении наркотиков, его ждет тюремное заключение сроком на 10 лет.

По мнению американской стороны, дело Титиева является показательным для «ужасающего положения в области прав человека в Чечне», где ситуация продолжает ухудшаться.



Соединенные Штаты также вновь призвали власти Российской Федерации провести «оперативное, тщательное и беспристрастное расследование» по вопросу о нападении на представительство «Мемориала» в Ингушетии в начале этого года, а также по делу поджога автомобиля, принадлежащего «Мемориалу» в Дагестане, сопровождённого угрозой в адрес сотрудников «Мемориала».