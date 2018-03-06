Суд продлил на два месяца арест главы чеченского "Мемориала"

Суд в Грозном на два месяца продлил арест Оюба Титиева, главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал". Об этом сообщается в Телеграм-канале организации.

Просьбу адвокатов отпустить правозащитника из-под стражи под поручительства кандидатов в президенты России Григория Явлинского и Ксении Собчак суд отклонил. Судья заключил, что Титиев может скрыться или угрожать свидетелям.

Помимо Явлинского, поддержать Титиева на заседание суда пришли член президентского Совета по правам человека Леонид Никитинский и глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Оюба Титиева арестовали в январе по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник и его коллеги настаивают, что запрещенные вещества подбросили сотрудники полиции, которые проводили обыск и задержание. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а власти Чечни хотят избавиться от "Мемориала" в республике.

В Генеральной прокуратуре не увидели нарушений в действиях полицейских, которые задерживали Титиева.