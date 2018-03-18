Люди без мозга, слежка за инвалидами и шипы для детей

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. В Северной Ирландии пораженные врачи обнаружили в мозгу 84-летнего пациента пузырь с воздухом диаметром в 9 сантиметров. Сам он при этом почти ни на что не жаловался кроме того, что он нетвердо стоит на ногах и иногда падает — обычная проблема для людей его возраста. В остальном пациент был вполне здоров, как физически, так и умственно. Когда во время опроса врача он признался, что левая половина тела у него в последнее время слабее правой, его решили отправить на сканирование мозга с подозрением на последствия инсульта. Последствия легкого инсульта действительно обнаружились, а вместе с ними пузырь со сжатым воздухом. От операции по выпуску воздуха из пузыря пациент отказался, сочтя её слишком рискованной.

Напомним, что в 2007 во Франции обнаружили человека с черепной коробкой, на 90% заполненной жидкостью — что не мешало ему вести вполне нормальный образ жизни и работать чиновником. А в 80-е и 90-е годы профессор Джон Лорбер из университета Шеффилда собрал информацию о приблизительно 600 людях, у которых существенная часть мозга была заполнена жидкостью. Большинство из них жили обычной жизнью и обладали IQ выше 100.

2. Эта новость кажется пародией, но, поверьте, она настоящая. Четыре последних десятилетия детские площадки в Европе и Америке старательно зачищали от всего, что может нанести детям хотя бы малюсенький вред, в попытке сделать детские игры стопроцентно безопасными. И вот, похоже, маятник качнулся в обратную сторону. Англичане решили, что дети, растущие в подобной стерильной среде, вырастают плохо подготовленными к реальным опасностям, и решили добавить в их жизнь риска. Теперь на детских площадках английских школ и детских садов можно найти не только запрещенные раньше доски и кирпичи, но даже пилы, молотки и другие инструменты. Детям разрешено жечь костры и использовать ножницы и другие острые предметы. «Обычно они режутся только один раз,» — говорит воспитатель одной из школ (дети, конечно, играют под надзором). Кроме того на площадках специально строят горки и мостики, с которых можно упасть, и высаживают кусты с шипами, об которые можно уколоться. Директор агентства, занимающегося инспекцией британских школ, поддерживает эти нововведения, но говорит, что инспекторам, проверяющих школьную безопасность, придётся пройти курс переквалификации, чтобы смириться со сменой концепции.

3. Раньше считалось, что красивым людям платят больше, чем некрасивым — и это касается не только модельного бизнеса, но и любой работы. Но новое исследование ставит эту теорию под сомнение. Авторы догадались разделить категорию «некрасивые» на две — «просто некрасивые» и «уродливые». Обнаружилось, что уродливые люди зачастую получают больше, чем красавцы и люди обычной внешности. Просто некрасивых, правда, действительно никто не ценит, и платят им хуже всех. Если же делать поправку на такие факторы, как здоровье, ум и «большую пятерку» личных качеств, то «надбавка за красоту» вообще исчезает.

4. В Европе в последние месяцы наблюдалось загадочное явление — домашние электронные часы, вмонтированные в кухонные и другие приборы, чем дальше, тем больше отставали. Люди уже начали обсуждать аномалии в пространственно-временном континууме, но объяснение оказалось более прозаическим — часы, которые питаются от электросети, сверяют свою работу по частоте переменного тока. Стандартная частота европейской электросети — 50 Hz, но, как выяснилось, с января в связи со спором Сербии и Косова по поводу обслуживания Косовской электростанции в европейской энергосети начались небольшие проблемы с равномерной подачей тока, из-за чего частота тока в ней отклонилась от стандартной и составляет 49.996 Hz. Поэтому часы и опаздывают.

5. На YouTube выложили видео загадочного летящего объекта («НЛО»), снятое летчиком американских ВМФ около восточного побережья США в 2015 году. Пентагон отказался его комментировать.



6. Эрик Хагерман, бывший директор глобальных цифровых коммуникаций в фирме Nike, ныне отошедший от дел и живущий на ферме в Огайо, был так расстроен победой Трампа на выборах, что отказался с тех пор узнавать любые американские новости, кроме погоды. О том, что происходит в стране с ноября 2016 года, он не знает вообще ничего. Для этого ему пришлось удалиться из соцсетей, сделать строгое внушение друзьям и ходить в общественные места в наушниках с «белым шумом». Хагерман говорит, что его жизнь стала скучноватой, но гораздо более приятной.

7. Ирландский суд отказался экстрадировать польского наркоторговца на родину из-за сомнений в независимости польской судебной системы, которую давно и с удовольствием реформирует партия «Право и справедливость». Еврокомиссия уже заявляла, что эти реформы приводят к установлению контроля над судьями со стороны правительства, и грозила Польше разными мерами от остановки евродотаций до лишения права голоса в ЕС. Но такое, чтобы суд одной страны ЕС отказался выдавать преступника в другую, случается впервые. Если это дело дойдет до верховного суда ЕС и он подтвердит, что судебная система Польши не является независимой, всякое сотрудничество европейских правоохранительных органов с поляками может быть свернуто.

8. Стартап бывшего работника Google Kitty Hawk, в который инвестировал Ларри Пейдж, готовится запустить в Новой Зеландии беспилотное электрическое авиатакси. Развозить людей будут маленькие самолётики с вертикальным взлётом, которые могут приземляться на лужайку или на крышу дома. Компания уже получила разрешение на использование таких летающих такси от новозеландского правительства.



9. В Швейцарии людей, получающих пособие по инвалидности, обяжут носить GPS-трекер. Правда, только по решению суда, и только тех, кого подозревают в мошенничестве с пособиями. Например, по бумагам человек не встаёт с кровати, но при этом GPS-трекер показывает, что он каждое утро бегает в парке или ездил на машине в другой город. Правительство не хочет вводить подобную меру, но её уже поддержали обе палаты парламента.

10. Ученые из MIT создали чип с размещенными на нём тканями 10 человеческих органов, соединенных между собой сосудами с жидкостью; он имитирует взаимодействие органов в живом организме. На чипе есть печень, лёгкие, кишечник, эндометрий, мозг, сердце, поджелудочная, почки, кожа и скелетные мышцы. Каждый «орган» состоит из 1-2 млн. клеток. Такая система может «жить» несколько недель. Её планируется использовать для тестирования новых лекарств. Учёные надеются, что это может по крайней мере частично заменить опыты на животных.