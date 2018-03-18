В Дагестане и Северной Осетии задержали наблюдателей

Активисты в Дагестане сообщают о задержаниях и нападениях на наблюдателей сразу на нескольких избирательных участках. В Твиттере "Наблюдатели Дагестана" появилась информация о том, что на один из участков в Махачкале приехали "спортсмены-борцы", которые начали производить "вбросы" и отобрали у наблюдателей технику.

Нападения зафиксированы, в общей сложности, на трех участках, еще на одном наблюдателя задержала полиция. Активисты заявляют, что на многих участках комиссии пытаются выгонять наблюдателей, полные списки которых есть у сотрудников полиции.

Издание "Кавказ Пост" сообщает, что в Карачаево-Черкесии с избирательного участка выгнали журналиста Дениса Михнева. По словам корреспондента, при этом у него отобрали документы "крепкие ребята без бейджей". Позднее, после приезда работников правоохранительных органов, они извинились перед Михневым.

О задержании троих наблюдателей во Владикавказе рассказали в штабе Навального. Всех активистов обвинили в незаконном нахождении на избирательных участках и доставили в отделения полиции.