Пхеньян ведет переговоры об освобождении трёх граждан США

Пхеньян ведет переговоры с Вашингтоном и Стокгольмом о возможности освобождения трех граждан США, удерживающихся на территории КНДР. Как в воскресенье, 18 марта, передала корпорация общественного вещания Южной Кореи MBC, соответствующие договоренности "практически достигнуты". Речь идет об американских гражданах Ким Хак Соне, Ким Сан Дуке и Ким Дон Чхоле. На данном этапе обсуждаются сроки предстоящего освобождения.

По данным СМИ, диалог по данному вопросу ведется по линии представительства КНДР при ООН и Госдепартамента США. Проблема также обсуждалась во время трехдневного визита главы северокорейского МИДа Ли Ён Хо в Стокгольм и его встречи с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. Интересы американских граждан в Пхеньяне представляет посольство Швеции.

9 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По предварительным данным, встреча может состояться в мае.