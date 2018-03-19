Памфилова: нарушений на выборах было в два раза меньше, чем 2012 году

На семи участках в трех субъектах России отменены итоги голосования на выборах президента 18 марта. Два из них находятся в Кемеровской области, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги голосования после того, как в сети появилось видео вброса пачки бюллетеней. В ЦИК также поступила предварительная информация об отмене результатов голосования на одном из участков в Краснодарском крае и в Дагестане.

При этом, по словам Памфиловой, нарушений на выборах президента было в два раза меньше, чем в 2012 году. А серьезных нарушений не зафиксировано.

По итогам подсчета почти ста процентов избирательных бюллетеней, явка на выборах составила более 67 процентов. Всего в выборах президента приняли участиесвыше 73 миллионов человек. За Владимира Путина отдали свои голоса почти 77 процентов избирателей (или более 56 миллионов человек). Это рекорд за всюего политическую карьеру. В Санкт-Петербурге за Путина проголосовали 75 процентов избирателей, в Москве – 71 процент. В аннексированном Россией Крыму, где впервые проходили выборы президента, Путин получил более 90 процентов голосов, сообщила глава Центризбиркома.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший почти 12 процентов голосов. Третий - лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он получил около 6 процентов голосов. За кандидата "против всех"- Ксению Собчак - проголосовали около двух процентов избирателей. Рубеж в один процент преодолел и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

Официальные окончательные итоги выборов президента России будут подведены в течение 10 дней.