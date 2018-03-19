Телефонный разговор Трампа с Путиным не планируется

Президент Трамп осведомлен о недавней победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил в понедельник представитель Белого дома. По его словам, однако, телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется. Слова поздравления в адрес Путина также не прозвучали.

Отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли сказал, что в Вашингтоне не удивлены результатами выборов в России. "Мы не удивлены результатом (выборов)", сообщил "Голос Америки".

14 марта во время телефонного разговора с президента США Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, оба лидера согласились, что официальные представители России "должны предоставить однозначные ответы" в связи с попыткой убийства российского агента.

Белый дом заявил, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "оказать всемерное содействие расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери.