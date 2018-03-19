ОБСЕ отметила нехватку подлинной конкуренции на выборах в России

Состоявшиеся в минувшее воскресенье выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции, вызванных ограничениями свободы слова, собраний и объединений. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В организации, в частности, подчеркнули, что действующий президент Владимир Путин, занявший первое место по итогам обработки большинства протоколов, в ходе своей предвыборной кампании получил гораздо больше эфирного времени, чем остальные кандидаты.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на конкуренцию в ходе выборов, стали ограничения в регистрации кандидатов.

Также наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на неуместное давление на избирателей с целью повышения явки, задержания активистов, заявлявших о нарушении закона на выборах и ограничения для СМИ, занимавшихся их освещением.

При этом в ОБСЕ отметили, что сами выборы 18 марта проходили организованно, а Центризбирком действовал эффективно. В организации также назвали действия украинских властей, запретивших россиянам голосовать на территории страны, нарушением их основных прав.