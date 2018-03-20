Компания Харви Вайнштейна и его брата объявила о банкротстве

Продюсерская компания Харви и Роберта Вайнштейнов объявила о банкротстве после срыва сделки по ее продаже. Об этом сообщает издание Variety.

Переговоры о возможной продаже Weinstein Company велись с осени 2017 года. В начале марта инвесторы отказались от ее приобретения, узнав о наличии многомиллионной задолженности.

В середине февраля прокурор штата Нью-Йорк подал в суд на компанию Вайнштейнов. По версии обвинения руководство Weinstein Company не предотвратило сексуальные домогательства в отношении своих сотрудниц, хотя неоднократно получало доказательства.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.

Weinstein Company была основана в 2005 году, после того, как Харви и Роберт Вайнштейны ушли из Miramax, созданной ими в 1979 году. Продюсерская компания Вайнштейнов, в частности, работала над тремя последними фильмами Квентина Тарантино.