Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Компания Харви Вайнштейна и его брата объявила о банкротстве

Харви Вайнштейн

Продюсерская компания Харви и Роберта Вайнштейнов объявила о банкротстве после срыва сделки по ее продаже. Об этом сообщает издание Variety.

Переговоры о возможной продаже Weinstein Company велись с осени 2017 года. В начале марта инвесторы отказались от ее приобретения, узнав о наличии многомиллионной задолженности.

В середине февраля прокурор штата Нью-Йорк подал в суд на компанию Вайнштейнов. По версии обвинения руководство Weinstein Company не предотвратило сексуальные домогательства в отношении своих сотрудниц, хотя неоднократно получало доказательства.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.

Weinstein Company была основана в 2005 году, после того, как Харви и Роберт Вайнштейны ушли из Miramax, созданной ими в 1979 году. Продюсерская компания Вайнштейнов, в частности, работала над тремя последними фильмами Квентина Тарантино.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG