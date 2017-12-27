Укрощение альфа-самца

Сергей Медведев: Время подводить итоги уходящего 2017 года. И я хочу вспомнить о том, что журнал "Тайм" в этот раз признал человеком года не какого-то отдельного человека, а группу лиц – это женщины, которые заявили о сексуальном насилии, о харассменте. Я имею в виду тот сексуальный скандал, который развернулся в Голливуде, затем шире – по всей Америке, а затем прокатился по всему Западу. Десятки, сотни женщин и мужчин заявили о том, как люди, пользуясь своей позицией силы и власти, осуществляли в их отношении какое-либо сексуальное насилие. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.

Человеком года по версии журнала «Time» стали женщины, открыто заговорившие о харассменте и насилии

Антон Смирнов: Человеком года по версии журнала «Time» стали женщины, открыто заговорившие о харассменте и насилии. Целая волна признаний прокатилась по социальным сетям. Участницы нескольких флешмобов по всему миру делились историями пережитого унижения и депрессии.

Череда признаний не обошла стороной и Россию. Флешмоб под тегом #янебоюсьсказать# показал, насколько распространенно в стране бытовое насилие. Кажется, виртуальное пространство осталось единственным местом, где можно говорить без страха.

Полная видеоверсия программы

Сергей Медведев: У нас в гостях Анна Монгайт, телеведущая и креативный продюсер телеканала "Дождь", и Артем Рондарев, журналист, преподаватель Высшей школы экономики.

С точки зрения шока для западного общества, этот скандал стал одним из самых крупных за последние годы.

Анна Монгайт: Западное общество шло к этому постепенно, оно было готово к тому, чтобы признаваться, раскрываться. А для России это оказалось настолько неожиданной, настолько провокационной темой, что за один год мы увидели, как абсолютно изменилось отношение женщины к своим правам, к своему телу, к семье, к открытости, к самоощущению. И революция, которая произошла в России, на мой взгляд, значительно сильнее, чем произошедшая в Америке. Ведь Америка уже очень давно говорила о неприятии харассмента, и внутри компаний это было действительно недопустимо.

Голливуд – это совершенно отдельная сфера. Там все было немного иначе, и то мы знаем, что большинство случаев, которые припоминались в контексте этого скандала, были десятилетней давности. Это еще до того, как изменилось отношение женщины к себе, к своим правам, в том числе, к правам на сексуальную самоидентификацию и сексуальную свободу отказывать. А вот Россия показала себя абсолютно не готовой к этому разговору. И от полного неприятия темы, брезгливости и насмешек по отношению к американской практике к концу года мы перешли к совершенно иному самоощущению. Я считаю, что американский скандал – это наша победа.

С точки зрения шока для западного общества, этот скандал стал одним из самых крупных за последние годы

Сергей Медведев: Артем, вы согласны, если сравнивать те два флешмоба или те два скандала: год назад, в 2016-м, и осенью 2017-го?

Артем Рондарев: Я бы не сказал, чтобы что-то очень сильно изменилось, но, по крайней мере, об этом заговорили. Это, безусловно, важно. При всей политизированности ситуации, при всей враждебности большого числа людей, это все-таки было событие, вызывающее очевидное сочувствие даже со стороны тех, кто смотрел на это со стороны.

Сергей Медведев: Вайнштейн стал своего рода ритуальной жертвой? Может быть, так все сошлось – успешный голливудский продюсер, такой очевидный альфа-самец…

Артем Рондарев: Не знаю. Я думаю, человек давно к этому шел. Довольно странно говорить, что его специально избрали, чтобы завалить. Есть публичные фигуры, чье падение было бы намного более громким.

Анна Монгайт: Вайнштейн был носителем классических голливудских нравов, в том числе, тех, которые казались нам во многом обаятельными. Вот он был такой сексуально распущенный – деньги, наркотики, секс… Когда-то это было частью голливудской атмосферы. Я не зря вспомнила, что большинство примеров все-таки были из прошлого. Он остался в том времени, а время изменилось. Изменилась страна, ситуация, контекст, а он остался носителем тех бывших голливудских ценностей. Это история про 70-е и начало 80-х, а мы находимся в 10-х годах.

Он не был каким-то исключительным маньяком. Это была норма. Просто один раз раскупорили ситуацию, и всплыло множество случаев. Оказалось, что все те люди, которые когда-то это практиковали, сегодня абсолютно неприемлемы с таким поведением.

Вайнштейн был носителем классических голливудских нравов

Вспомните классические случаи харассмента, которые вскрывались в Америке. Это все связано с людьми старше 60 лет. Это люди уже немного из прошлого, воспитанные совершенно в других ценностных категориях тогда, когда это было возможно, когда и женщины считали это нормой. Не зря они все молчали до этого года. Им это тоже когда-то казалось издержками профессии – надо сходить к Вайнштейну и, видимо, с ним переспать, закрыв глаза и уши, и никому не рассказать, потому что это не произведет впечатления на общество, оно не отреагирует. А сейчас оно отреагировало.

Сергей Медведев: Здесь даже не столько гендерный, сколько поколенческий раскол.

Анна Монгайт: Конечно! Время изменилось.

Сергей Медведев: Артем, вы, конечно, наблюдали за дискуссией в России? Была тема, что это инспирировано чуть ли не Трампом, чтобы подорвать либеральную святыню Голливуда.

Артем Рондарев: В России всегда идет такой разговор – либо это инспирировано Трампом, либо это инспирировано против Трампа. Мы же все наблюдаем за Америкой гораздо более внимательно, чем за событиями на своей кухне.

Анна Монгайт: А разве Трамп сам другой? Он же абсолютно гротескный Вайнштейн, человек, который проводит конкурсы красоты, женится на моделях: бесконечные девушки-красотки и так далее. И он того же возраста. Это абсолютно тот же взгляд на гендерные отношения, просто сейчас он не может про это говорить.

Артем Рондарев: Видимо, речь идет о Трампе еще просто потому, что, действительно, когда он победил, это был реванш традиционно мыслящих людей. В этом смысле ситуация с Вайнштейном выглядит немножко как ответ этому реваншу: "а мы тогда вам покажем, чего вы стоите на самом деле". В этом смысле, конечно, можно сказать, что это немножко инспирировано кем-то. Это уже, конечно, теория заговора.

Сергей Медведев: В любом случае, с избранием Трампа обозначился какой-то тектонический разлом и столкнул эту лавину, когда это начало осознаваться. И, может быть, через год это и ударило с оттяжкой по Вайнштейну.

Артем Рондарев: Насколько я могу судить, просто раскололось довольно сильное общество. Сторонники и противники Трампа, осознавшие себя как самостоятельные группы, начинают предъявлять друг другу претензии по поводу их образа жизни и образа мыслей.

Как выяснилось, в этом отношении нет ни либералов, ни консерваторов – замазаны все

Сергей Медведев: Как выяснилось, в этом отношении нет ни либералов, ни консерваторов – замазаны все. Здесь нет никакого морального бастиона, который остался бы незатронутым этим скандалом.

Но я хочу вернуться к дискуссиям, которые были тогда, в сентябре-октябре. В какой степени в этой ситуации можно возложить ответственность на женщину? Или вообще не надо начинать этот разговор, вся ответственность целиком лежит на мужчине?

Анна Монгайт: Конечно, на женщине тоже лежит. Не зря же все-таки женщины не сразу пришли к решению проговорить эту проблему. Я думаю, с домогательствами сталкивались практически все женщины, но проговорить это получилось именно сейчас, потому что женщина еще некоторое время назад не понимала, плохо ли это.

Интересная дискуссия возникла в России. По-моему Любовь Толкалина сказала: "Вспомните о том, что если до вас домогаются, значит, вы желанны, вы сексуальны, вас хотят". И это тоже позиция женщины. У некоторых женщин свои доводы.

Женщина - все-таки не овощ, у нее есть какая-то воля. Она может высказаться. Относиться к женщине только как к объекту в этой ситуации очень странно и унизительно для нее.

Сергей Медведев: Артем, может быть, даже несогласие женщины является частью этой сексуальной игры? Я немножко побуду адвокатом дьявола. Женское "нет" значит "да" – это вся линия аргументации.

Артем Рондарев: В конкретной ситуации, где есть два участника, один из которых обладает властью и осуществляет эту власть, а другой является подчиненным, говорить об ответственности жертвы нелепо и неправильно. Мало ли что она молчала… Это травматичный опыт, и, ко всему прочему, еще лет пять-семь лет назад он мог привести к краху карьеру.

Женщина - все-таки не овощ, у нее есть какая-то воля

Анна Монгайт: А с другой стороны, это главная победа этого года – женщины осознали, что они имеют право говорить "нет" даже тем людям, от которых зависят, что их право на себя и на собственный выбор значительно больше. Видимо, в этом и есть главный прорыв. Изменилось отношение женщины к себе.

Сергей Медведев: Да, видимо, Запад действительно сильно изменится после этого. Вопрос только, в какой степени он изменится, будут ли полностью пересматриваться все нормы сексуального контракта?

Артем Рондарев: В Швеции уже начали пересматривать.

Анна Монгайт: Это пародийная ситуация.

Артем Рондарев: Тут нет ничего пародийного. Совершенно нормальная ситуация.

Сергей Медведев: Напомним, что партнер должен дать письменное согласие…

Артем Рондарев: Нет. В законопроекте сказано, что необходимо услышать четкое и внятное согласие. Это просто элементарное разъяснение того, что считается изнасилованием.

Анна Монгайт: Харассмент, домогательство, настойчивые заигрывания и изнасилование – это не одно и то же. Именно потому этот скандал так сложно трактуется.

Сергей Медведев: Это рядоположенные вещи.

Артем Рондарев: Этот скандал начинает расширять понятия "изнасилование" и "домогательство". Раньше домогательством считалось, если ты кого-то хватал за руку, например. Теперь это понятие расширяется, и многих это пугает. Многие говорят: "А вот еще немного, и косой взгляд будет считаться харассментом". Но эти байки ходят у нас уже 20 лет, с тех пор, как мы узнали, что в Америке есть что-то подобное.

Харассмент и изнасилование – это не одно и то же

Анна Монгайт: Мои коллеги столкнулись с этим: как это интерпретируется в отношениях "начальник-подчиненный", что наказывается, а что – нет? Вот наказывается только тот начальник, который по своим должностным обязательствам выплачивает зарплату или влияет на финансовое положение подчиненного. Только тогда это считается зависимой ситуацией и стопроцентно наказывается. Не от всякого начальника вы напрямую зависите.

Сергей Медведев: Вернемся к теме поведения женщины и ее ответственности. Все это постоянно приходится учитывать, скажем, каком-то в дресс-коде, ведь женщина может быть одета провоцирующее?

Анна Монгайт: Если ты боишься, что к тебе пристанут на улице, наверное, ты будешь выглядеть иначе. Но, в принципе, это такая же порочная практика, как говорить, что если женщина была в мини-юбке, то, значит, она спровоцировала насильника на насилие. А что касается дресс-кода в компании, то там речь идет, скорее, не о сексуальности, а о соблюдении неких правил, связанных с эстетикой компании. Мне кажется, здесь нет темы, связанной с харассментом. Эти отношения возникают не только из-за мини-юбки, а еще из-за того, что кто-то посчитал, что он безнаказан.

Все те, кто чувствовал себя безнаказанным, могут почувствовать себя в опасности

Но плоскость изменилась. Все те, кто чувствовал себя безнаказанным, могут почувствовать себя в опасности. И это очень здорово, хотя это и не в России: в стране, где не наказывают за домашнее насилие, видимо, вообще другая ситуация.

Сергей Медведев: Подводя итога года, мы пытаемся понять, как изменилось западное общество, как, возможно, изменится российское общество в связи с сексуальным скандалом, который сотрясал Голливуд и Америку в конце 2017 года. Об этом, в частности, рассуждает журналист Белла Рапопорт.

Белла Рапопорт: В последнее время я привыкла не думать о масштабных задачах, потому что они очень давят, и все реальные достижения по сравнению с ними кажутся мелочью, не достойной упоминания. Сейчас, например, у меня такой период в жизни, когда мне много чего хватает – я пошла учиться. У меня нет детей, что для меня хорошо: я могу себе позволить жить одна, путешествовать за границу, поступать учиться. Но я к этому шла довольно долго и через мучительные преграды, которые выстраивала на моем пути моя же собственная социализация.

Я чувствовала себя совершенно ужасно. Я не видела для себя никакой иной судьбы, пока не перестала мечтать о замужестве. Мне было 30 лет, я пошла в журналистику, начала играть музыку в барах, пошла учиться в магистратуру. За 6 лет я сделала гораздо больше всего, чем за предыдущие 30, и чувствую себя хорошо.

Конечно, для огромного количества женщин наверняка важно выйти замуж, но вопрос в выборе. Мне бы хотелось, например, чтобы социализация как минимум не навязывала это отсутствие выбора. По-прежнему очень сложно преодолевать стигму, что если ты не замужем, то ты не чувствуешь собственной ценности. Это очень грустно. Она же у нас есть. Мы же люди.

Мне уже довольно трудно делить мир на мужчин и женщин, ведь он такой разнообразный

Мне сейчас уже довольно трудно делить мир на мужчин и женщин, ведь он такой разнообразный: раса, этничность, работа, сексуальная ориентация и так далее. Но, конечно, белые гетеросексуальные мужчины продолжают оставаться на вершинах. И все эти волны войны с харассментом, которые многих пугают, это знак того, что какому-то количеству людей некомфортно - ну, он некомфортен. Он пока что еще под властью белых гетеросексуальных мужчин, и ничего мы с ними не сделаем. Да и зачем нам что-то с ними делать? Разве мы кровожадные?! Нет, мы не такие. Мы просто будем лучше жить и немножко отберем у них их привилегии.

Сергей Медведев: Один из этих белых гетеросексуальных мужчин, классический альфа-самец Харви Вайштейн был сброшен с этой вершины.

Насколько возможно спроецировать эту ситуацию на Россию, учитывая даже все эти изменения, которые произошли за последние несколько лет? Или Россия в данном отношении - догоняющая модернизация: на 30-40 лет позади Запада?

Анна Монгайт: Прежде всего, Россия – это не цельное государство: есть Москва, есть Питер, а есть глухая провинция. И нравы, и образованность в смысле собственных свобод там совершено на разном уровне. Где-то может идти речь о собственной независимости, а где-то даже думать об этом странно. Но все равно произошел серьезный прорыв! Я знаю, что к концу года в одной крупной российской IT-корпорации уволили двух руководящих сотрудников за харассмент. То, что это произошло здесь, невероятно! Это говорит о рывке, который мы сделали именно в 2017 году. Я же помню публикации, где говорилось: "Боже, что вы делаете из мухи слона? Теперь все эти прекрасные актеры станут париями, их не будут нигде снимать, (кого-то уже действительно не снимают), руки им подавать не будут. И они теперь лечатся от сексуальной зависимости".

Люди, которые считают, что это все смешно, неожиданно оказались аутсайдерами, их заклевали

Кстати, о сексуальной зависимости и о том, что от нее можно лечиться, все узнали тоже в 2017 году. Все им сочувствуют: как же они будут, без нее любимой, жить? Между тем, этот прорыв произошел. Люди, которые считают, что это все смешно, неожиданно оказались аутсайдерами, их заклевали. И этому трудно не порадоваться.

Сергей Медведев: Года два-три назад, Путин, комментируя скандал с президентом Израиля Моше Кацавом, сказал: "Мы все ему завидуем. Какой мужчина! Сколько женщин одновременно он поимел!" Это говорит о невероятно глубокой укорененности патриархальной культуры, особенно ближе к вершинам власти.

Артем Рондарев: Здесь дело, скорее, не в укорененности патриархальной культуры, а в укорененности определенных речевых тропов. У нас социальная ситуация никогда не ставила под сомнение возможность их произнесения. Политкорретность на Западе через череду скандалов приучила людей к тому, что сексистские, расистские и прочие шутки в речи неуместны, и язык надо держать на привязи. У нас этот речевой модус совершенно никоим образом не сдерживается никакой социальной ситуацией, а больше его ничто сдержать не может, поэтому тут трудно говорить непосредственно о патриархальной культуре.

Здесь нужно говорить о том, что у людей нет другого языка. Представить себе, что Владимир Владимирович вдруг подумает и скажет: "Что-то я тут сморозил!" Это невозможно, потому что у него не существует такого речевого отступления. Его никто к этому не приучал. Любая культура насаживается через язык. Но здесь опять-таки работает именно чисто языковая укорененность полной безнаказанности в этих случаях.

Сергей Медведев: Самое интересное, что подавляющая часть российских мужчин встала на сторону Вайнштейна.

Артем Рондарев: Это та же самая ситуация, что и со шведской историей. Мужчин возмущает, что их вынуждают спрашивать, делать какие-то вещи, о которых они не имеют представления – по большому счету, вынуждают переходить на другой язык. Они не знают, что это за язык, как на нем говорить и, следовательно, как реагировать на ситуацию. И когда их приучают к словам "харассмент", "жертва", "насильник", приучают не анекдоты рассказывать в ответ на это, а каким-то образом реагировать, у них, прежде всего, возникает языковая немота.

Новые слова постепенно формируют новую структуру мышления

Сергей Медведев: Но постепенно новые слова, наверное, и формируют новую структуру мышления.

Артем Рондарев: Конечно.

Анна Монгайт: С одной стороны, общество в России сейчас невероятно консервируется, и то, что казалось архаикой в 90-х, сейчас опять стало нашей реальностью. А в другой параллели мы говорим о правах женщины, о ее праве на выбор. Эти параллели очень сильно искрят между собой. Интересно, какое из этих движений победит хотя бы на ближайшую перспективу. И это мы увидим в 2018 году.

Сергей Медведев: В жизни России присутствует такая постоянная шизофреничность – сосуществование двух параллельных линий. Но, мне кажется, вообще российская женщина даже и не в постсоветское, а еще и в советское время жила в таком двойном потоке. С одной стороны, был патриархальный поток, когда требовался борщ, дети, любимый мужчина, отдать все – «жена декабриста». А, с другой стороны – получай образование, иди работай, зарабатывай деньги, будь самостоятельной, принимай решения. С одной стороны – патриархальное общество, а с другой – государство и общество говорят: будь модернизированной женщиной.

Анна Монгайт: Было страшно и неприлично говорить о внутренних проблемах (и это все до сих пор преодолевается). Государство требовало максимальной закрытости. Главное – не выносить сор из избы, а внутри могут быть любые черти. И никто не готов к тому, что сейчас эти черти вылезли. Нет такого количества психологов, никто еще не умеет обращаться к специалистам, которые помогли бы разобраться с этими внутренними чертями, выпустить их, прогнать и жить заново. Все копят в себе эти ужасы.

Сергей Медведев: Нет языка, нет традиции говорить о таких вещах.

Мы интернетизировались, появилась площадка, где можно выйти и вынести сор из избы

Артем Рондарев: Тут еще важно то, что мы интернетизировались, сейчас появилась площадка, где можно выйти и вынести сор из избы. И огромное количество людей фрустрированы именно этим. С одной стороны, им тоже хочется участвовать в этом большом сетевом разговоре, а с другой стороны, старые речевыеповеденческие нормы заставляют их очень скептически относиться к тому, что кто-то там выплескивает в сеть какие-то личные переживания, рассказывает о своей депрессии и так далее. У нас много сетевой публики, которая очень быстро начинает травить таких людей.

Сергей Медведев: Жанры исповеди, доноса или откровения требовали каких-то институтов: площади, паперти, книги, газеты. А сейчас неожиданно такие вещи, как исповедь, донос, рассказ или воспоминание моментально становятся публичными.

Анна Монгайт: Это прекрасно! Это та самая бесплатная психологическая служба, где тебе не надо преодолевать этот контакт с психологом, с незнакомым человеком. Почему так легко произошел этот выплеск на волне борьбы за свои права, скандал с харассментом, история с Вайнштейном? Потому что людям не нужно было преодолевать посредника. Достаточно соцсетей, чтобы рассказать про себя и не краснеть.

Сергей Медведев: Плюс еще сила хештега: появляется некая коллективная речь и коллективная исповедь, в которой гораздо легче говорить. С этой точки зрения, патриархальный контракт в России подвергается очень серьезному пересмотру. Я думаю, здесь нужно говорить не только о женщинах, но и, наверное, о детях, да и о мужчинах тоже, ведь мужчины в России тоже постоянно подвергаются принудительной маскулинизации – «ты должен быть мужиком».

Артем Рондарев: У меня в ленте есть мужчины, которые рассказывали о своей депрессии. Еще два года назад это невозможно было себе представить! И они ровно так и писали: "я, наконец-то, собрался". Это происходит в последние полтора года. Наконец-то и у мужчин, социализованных в эту маскулиную практику поведения, появляется речь, соответствующая этой открытой площадке под названием "соцсети".

Сергей Медведев: Да, кодекс молчания – это же, наверное, мужской кодекс.

Анна Монгайт: Мне кажется, смещать акценты в сторону мужчин неправильно: конечно, это год женского прорыва. Именно в России женщина преодолевает этот путь из мира цветов и растений, в котором она раньше была, с востока на запад. Именно сейчас это особенно очевидно. И очень интересно будет следить, а что же будет происходить дальше. Интересно, как российское общество относится к женщине у власти, женщине-профессионалу.

Сергей Медведев: А факт выдвижения Ксении Собчак способствует этому движению?

Достаточно соцсетей, чтобы рассказать про себя и не краснеть

Анна Монгайт: Это тоже реакция на этот год, Собчак – одно из лиц этой женской эволюции и женской революции, хотя мы знаем, что на самом деле технология была другой. Но я думаю, что те люди, которые придумали Собчак в этом качестве, как раз тоже думали об этом гендерном факторе: эта гендерная тема в моде, это такой знак года, знак модернизации, осовременивания России, и хорошо бы вбросить именно женщину для тех людей, для которых это важно.

Вот есть маскулинный Путин, а кто может быть его не опасным конкурентом? Это должна быть вот такая эмансипированная известная женщина. Учли, конечно, некоторое желание общества увидеть что-то необычное - например, женщину, которая борется за права женщин, хотя, мне кажется, Ксения никогда не была сильно ограничена в правах. У нее всегда были все площадки для высказываний, все возможности, которых нет у других женщин, да и у мужчин тоже.

Сергей Медведев: Да, кандидатство Собчак – это не столько женская, сколько сословная история.

Анна Монгайт: Конечно!

Это только часть текста. Продолжение появится здесь очень скоро.