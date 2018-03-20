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В Москве на 7 суток арестовали активиста Валерия Надеждина

Зал суда, архивное фото

Суд в Москве назначил семь суток административного ареста оппозиционному активисту и члену участковой избирательной комиссии Валерию Надеждину. Его признали виновным в мелком хулиганстве и нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об этом сообщают в Фейсбуке знакомые осужденного.

Надеждина и еще шесть человек задержали 12 марта на акции, участники которой читали Конституцию России на Триумфальной площади в Москве.

Задержанию Надеждина предшествовал конфликт с активистами прокремлевского движения SERB. Его участники дали показания в суде, а доводы защиты судья выслушать отказалась.

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