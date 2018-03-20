В Петербурге наблюдатели сообщили о "мертвых душах" на выборах

Активисты общественной организации “Наблюдатели Петербурга” зафиксировали около 400 нарушений на выборах президента, сообщает корреспондент Радио Свобода. На некоторых участках наблюдателям не давали вести видеосъемку, мешали их работе, грубо нарушали установленный порядок при подсчете голосов, рассказал координатор пресс-центра организации Красимир Врански

По его словам, главные махинации на этот раз были обнаружены в работе со списками избирателей. Часто наблюдателям не давали ознакомиться с этими списками, в которых иногда фигурировали умершие граждане, а живые избиратели обнаруживали, что их открепили и “отправили” голосовать в Дагестан, Чечню, Египет и другие места.

По словам Врански, когда эти "странности" только начали появляться, наблюдатели были склонны считать их к ошибками и небрежностями, но когда одни и те же ошибки стали массово появляться в списках избирателей на множестве избирательных участков, активисты пришли к выводу, что это – продуманная стратегия для повышения процента явки.

Красимир Врански подчеркивает, что некоторые “мертвые души”, появившиеся в списках, умерли много лет назад, так что внесение их в списки избирателей особенно трудно объяснить. Ознакомиться со списками подробно не давали даже членам вышестоящих избирательных комиссий. Когда член 22 территориальной избирательной комиссии Виктор Дорогостальский потребовал показать списки, его удалили с участка при помощи полиции.

Активисты также выявили случаи принуждения к голосованию. Они обратили внимание, что бюджетники, которых начальство заставило прийти голосовать, часто просили справку о том, что они голосовали, другие фотографировались для отчета. На многие участки избиратели приходили организованными группами и становились в длинные очереди к определенному члену УИК.

Наблюдатели от некоторых кандидатов в президенты тоже зафиксировали множество нарушений, одно из самых вопиющих обнаружила наблюдатель от Ксении Собчак на УИК № 2235 в Центральном районе, где жителей целого дома без их ведома приписали к избирательным участкам Дагестана и Ингушетии. “Наблюдатели Петербурга” поспешили провести свой брифинг до брифинга Горизбиркома, чтобы не дать ему заявить об отсутствии нарушений, рассказал Красимир Врански.