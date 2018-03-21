"Экономика Путину не важна". Дмитрий Травин – о возможности реформ

Несмотря на победу Владимира Путина на президентских выборах с рекордным, согласно официальным данным, результатом, споры о том, сохранит ли за собой пост премьер-министра Дмитрий Медведев не утихают. Высшие государственные чиновники признают существование серьезнейших проблем в экономике, антикоррупционные расследования Фонда борьбы с коррупцией, фигурантами которых становились и Медведев, и его заместители, тоже способствуют падению рейтингов членов кабинета министров.

Среди возможных кандидатов на пост премьера нередко называется имя бывшего министра финансов Алексея Кудрина, критикующего нынешнюю экономическую политику в стране и выступающего за серьезные структурные реформы. Опросы общественного мнения показывают, что большинство россиян поддержало бы увольнение Медведева. Кудрина же, который готовил для Владимира Путина программу экономического развития, согласно тем же опросам, в народе знают мало, а с его программой знакомы только специалисты.

21 марта Кудрин выступил в газете "Коммерсант" с программной статьей "Три задачи на два года", в которой написал: "Сейчас, когда обновлен мандат высшего должностного лица в стране, когда в соответствии с Конституцией сменится правительство, когда произошло серьезное омоложение губернаторского корпуса и еще свеж мандат Госдумы, мы наконец можем сосредоточиться на том, ради чего население выдало этот мандат. Граждане России ждут реализации поставленных в послании президента задач: проведения серьезных и назревших изменений в целях улучшения благосостояния граждан, которое возможно только через достижение темпов экономического роста выше среднемировых. Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых — "эти меры непопулярны". Если вдуматься, это такое же бессмысленное выражение, как "лекарства непопулярны" или "учиться непопулярно". Но мы все понимаем, что и лечиться, и учиться необходимо". Кудрин призвал к смене модели госуправления; определению приоритетов и работе на них; к транспарентности и предсказуемости политики.

Собирается ли Владимир Путин снять Дмитрия Медведева с поста председателя правительства, собирается ли он проводить серьезные экономические реформы, опираясь на выраженную ему поддержку? Свое мнение в интервью РС высказывает экономист, профессор Европейского Университета в Петербурге Дмитрий Травин.

Результаты выборов показывают, что можно удерживать власть с помощью манипулирования сознанием, а не за счет повышения уровня жизни

– Собирается ли он менять, конечно, никто не знает. Можно точно сказать, что была напряженная борьба за пост главы правительства, и те антикоррупционные разоблачения, которые мы видели в основном от Навального, конечно, на это влияют. Правительство у нас замазано во всех основных фигурах, Улюкаев даже посажен. Я, конечно, не верю в то, что это случайность, бесспорно, борьба против правительства велась. Но кем, как, насколько она успешна – сказать трудно, поскольку наш авторитарный режим персоналистский, и ключевые решения, конечно, принимает Путин. Хотя он их стремится принимать так, чтобы правящие группировки были к нему лояльны, чтобы не обострялись излишне противоречия. Что касается сути экономики, я думаю, Путин не очень надеется ее вытягивать из стагнации. В принципе, и шесть лет назад он прекрасно понимал, что в экономике серьезные проблемы, тем не менее, Медведева поставил на премьерский пост и держал все шесть лет. Думаю, что результаты нынешних выборов очень четко показывают, что можно удерживать власть с помощью манипулирования сознанием, а не с помощью повышения уровня жизни населения. В таком духе будет и дальше все продолжаться.

– Но все-таки сейчас, после выборов не настал ли правильный момент, чтобы провести какие-то реформы, может быть, даже непопулярные? Много говорится о том, что следует повышать пенсионный возраст в стране, следует сделать прогрессивную шкалу подоходного налога. Об этом говорил бывший министр финансов Алексей Кудрин не раз, и не два. Может быть, стоило бы воспользоваться моментом? Все-таки экономические проблемы могут только усугубиться, особенно если цены на нефть будут падать.

– Повышение пенсионного возраста и повышение налогового бремени, в общем, это технические мероприятия, которые, действительно, могут быть проведены просто для того, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд и бюджет. И в том, и в другом уже заметные дыры, которые не так просто будет закрыть иным способом, если, конечно, цена на нефть не пойдет вверх. Но это не серьезные экономические реформы, которые могли бы привести к развитию, к выходу из стагнации. В принципе, провести такого рода мероприятия вполне может и правительство Медведева, здесь не обязательно что-то качественно менять, вопрос только в политическом решении. О необходимости повышать пенсионный возраст давно говорят, и понятны как плюсы, так, и, к сожалению, очень серьезные минусы этого решения. По налогам может быть чуть сложнее, потому что здесь надо не просто подоходный налог менять, а, наверное, надо менять качественно очень многие вещи в налоговой системе, одни ставки повышая, другие, может быть, даже снижая. Это довольно сложная процедура, но, в принципе, правительство Медведева с таким может справиться, это не радикальное ускорение развития.

Премьер-министр в России - вовсе не тот человек, который может самостоятельно проводить экономическую политику

–​ Вы упомянули о том, что практически все ключевые фигуры нынешнего правительства скомпрометированы. Могли бы мы поговорить о бывшем министре финансов Алексее Кудрине, который активно избегает ответа на вопрос, хочет ли он стать премьером? Как вы считаете, если вдруг этот человек окажется в правительстве, будет ли это каким-то реальным сдвигом, и можно ли будет говорить тогда, что перспективы хоть каких-то более-менее серьезных реформ откроются?

– Сам по себе факт попадания человека в правительство ничего в нашей политике не меняет. Если говорить применительно к Кудрину, важно, на каком посту он окажется, это первое. Второе, даже если окажется на очень высоком посту, с какими полномочиями. Потому что понятно, что премьер-министр – это лишь вторая фигура после президента, а вовсе не человек, который может самостоятельно проводить экономическую политику. В-третьих, даже если у премьер-министра будет возможность проводить серьезные изменения, есть объективные ограничители. Ну, например, самый явный ограничитель – мы находимся под санкциями, и беда даже не просто в санкциях, а в том, что у России очень плохая репутация среди потенциально возможных инвесторов. Я говорю не об общем настроении на Западе, там есть, конечно, какие-то люди, которые поддерживают Путина, но у серьезных инвесторов, конечно, репутация России плохая, как страны очень ненадежной. Я в принципе не вижу возможности решить эту проблему при Владимире Путине. Как избавиться от санкций и улучшить инвестиционный климат в России, если мы не возвращаем Крым и совершенно очевидно, что не вернем, если Путин произносит такие речи, как последнее послание Федеральному Собранию? Здесь никакой премьер-министр, никакой новый экономический курс не сможет переменить ситуацию, проблема очень и очень глубокая. Я думаю, что Алексей Кудрин искренне хочет помочь российской экономике, разрабатывает меры, которые можно было бы реализовать, но его реальные возможности, мне кажется, очень невелики, даже если он получит назначение в правительство.

При плохом инвестиционном климате свой капитал бежит, а иностранный не приходит

–​ А у России есть какие-то внутренние ресурсы, для того чтобы обеспечить хоть минимальный рост экономики? Или она настолько зависит от возможных инвестиций извне?

– Не важно, инвестиции извне или изнутри. Если бы у нас был хороший инвестиционный климат, и российский бизнес активно стремился бы вкладывать деньги в российскую экономику, можно было бы закрыть глаза на иностранные инвестиции, во всяком случае, какой-то плохенький рост мы обеспечим и своими вложениями. Сегодня мы практически роста не имеем, стагнация. Ну, с помощью своих вложений, возможно, мы могли бы иметь три, четыре, пять процентов роста экономики, но беда в том, что в экономике нет особых различий, свой капитал или иностранный. При плохом инвестиционном климате свой бежит, а иностранный не приходит. При хорошем климате и свой вкладывается, и иностранный приходит. Вот сегодня у нас внутренних резервов, если иметь в виду тот капитал, который готов работать в российской экономике, таких внутренних резервов почти нет. Ну, мы видели, собственно говоря, за период так называемого импортозамещения, что есть у нас отдельные предприятия, которые производят неплохой сыр, не скажу хороший, но неплохой, но это импортозамещение в целом на экономике страны совершенно не отразилось. Экономика как лежала, так и лежит. Вот это наша проблема.

Политика президента России строится на том, что экономика не важна

–​ Чуть по-другому поставлю вопрос. Возможен ли рост без снятия санкций? С одной стороны, приходится слышать о том, что санкции очень серьезно бьют по экономике, другие говорят, что от этого ничего не зависит. К какой точке зрения вы склоняетесь?

– Сами по себе санкции не очень существенный удар по экономике. Если вдруг Россия могла бы, не уходя из-под санкций, резко улучшить инвестиционный климат, поднять популярность нашей экономики, то мы бы и под санкциями могли сносно развиваться. Не скажу, что хорошо, но сносно. Но, по-моему, таких магических средств не существует. И потом, самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, это принципиальный момент, с которого надо отсчитывать любые перспективы российской экономики, – политика президента России строится на том, что экономика не важна. Он раз за разом предпринимает действия, произносит речи, которые подрывают наш инвестиционный климат и не способствуют развитию. Вот при такой постановке вопроса на самом верху бессмысленно говорить о частностях. Все, что мы имеем, это плод правления Владимира Путина, бесспорно его плод, – считает Дмитрий Травин.

Сразу после голосования 18 марта Путин заявил, что все решения по кандидатуре премьера будут приниматься после инаугурации, а наблюдатели обратили внимание на то, что Дмитрий Медведев не сопровождал переизбранного на новый срок президента во время его визита в предвыборный штаб – в отличие от выборов 2012 года.