Власти Подмосковья перестанут свозить мусор на полигон "Ядрово"

Завоз мусора на полигон "Ядрово" рядом с Волоколамском будет прекращен с 24 марта. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на правительство Подмосковья. На мусорном полигоне начнутся работы по удалению газов.

В среду 21 марта на свалке "Ядрово" произошел выброс сероводорода. После этого в Волоколамске более трех десятков учеников местной школы номер 2 были доставлены в больницы города с подозрением на отравление свалочным газом.

​Жители Волоколамска требуют закрыть мусорный полигон "Ядрово", расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку.