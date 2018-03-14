"Испанскому диспетчеру", твитнувшему про MH17, платили из России

Так называемый "испанский диспетчер Карлос", который сообщил о преследовании малайзийского MH17 украинскими самолетами, получил из России почти 50 тысяч долларов.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода и румынская расследовательская группа RISE Project выяснили, что автором твита о гибели самолета и героем сюжета канала RT является Хосе Карлос Барриос Санчес, ранее судимый в Испании и арестованный в Румынии по делу о мошенничестве.

На предложенную журналистами встречу в Бухаресте Санчес не явился, но в переписке заявил, что получал крупные суммы денег из России в качестве компенсации за то, что публиковал у себя в Твиттере различные записи под никнеймом spainbuca. Санчес также рассказал, что никогда не бывал на территории Украины и не работал авиадиспетчером, хотя в соцсетях указывал в качестве своего места работы два международных авиахолдинга.

Хосе Санчес подчеркнул, что деньги от RT он получал задолго до интервью телеканалу, опубликованного в мае 2014 года. В этом сюжете его назвали "диспетчером Карлосом", который якобы работал в аэропорту Борисполя и получал угрозы за свою антиукраинскую позицию. Представители RT отрицают выплату гонораров Санчесу.

17 июля 2014 года, в день гибели MH-17, в Твиттере spainbuca появилась запись о том, что за три минуты до исчезновения "Боинга" с экранов радаров рядом с ним пролетели военные самолеты. Эту информацию, приписанную "испанскому диспетчеру", распространили российские СМИ.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракету выпустили из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Пока не установлено, было ли нападение их инициативой или его координировали российские военные. Имена подозреваемых до сих пор не предали огласке.