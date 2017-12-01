Токсичная Россия

Россия привыкает жить в кризисе, а у бизнеса новые тревоги? Агентство "Рейтер" отмечает новые тенденции: рассказывает об "атмосфере страха и беспокойства" среди крупных бизнесменов, которые боятся попасть в санкционный список США,.

Начался ли рост экономики, о котором говорят власти России? О чем говорит официальное замедление инфляции? Зачем президент Путин и премьер Медведев рассказывают о росте доходов населения, когда по официальным данным они падают?

Перспективы экономики России обсудят экономист и бизнесмен Дмитрий Некрасов и политолог, глава петербургского фонда "Республика" Сергей Цыпляев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 декабря в 19:05