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Политика

Токсичная Россия

Россияне привыкают жить в кризисе, а у бизнеса новые тревоги? Перспективы экономики РФ обсуждают Дмитрий Некрасов и Сергей Цыпляев

Россия привыкает жить в кризисе, а у бизнеса новые тревоги? Агентство "Рейтер" отмечает новые тенденции: рассказывает об "атмосфере страха и беспокойства" среди крупных бизнесменов, которые боятся попасть в санкционный список США,.

Начался ли рост экономики, о котором говорят власти России? О чем говорит официальное замедление инфляции? Зачем президент Путин и премьер Медведев рассказывают о росте доходов населения, когда по официальным данным они падают?

Перспективы экономики России обсудят экономист и бизнесмен Дмитрий Некрасов и политолог, глава петербургского фонда "Республика" Сергей Цыпляев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 декабря в 19:05

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Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

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