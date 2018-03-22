Журналистов "Медиазоны" выгнали с заседания суда по делу "Сети"

Журналистов правозащитного издания "Медиазона" выгнали с заседания Дзержинского суда в Петербурге, где рассматривается дело о продлении ареста активисту Игорю Шишкину – одному из подозреваемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть".

Один из приставов потребовал от корреспондентов Саши Богино и Давида Френкеля прекратить съемку, сославшись на распоряжение председателя. Когда журналисты заявили, что приставы препятствуют гласности, а дело является общественно значимым, им ответили "Какая общественная значимость? Это Дзержинский суд".

Полицейские отказались принимать у Богино и Френкеля заявление о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. Вскоре после этого судья удовлетворил ходатайство следствия о проведении заседания в закрытом режиме, передает "Медиазона".

Накануне этот же суд в закрытом режиме продлил до 22 июня арест антифашисту Виктору Филинкову, который рассказал о пытках после задержания по делу "Сети". По его словам, Игоря Шишкина пытали вместе с ним. Сам активист на пытки не жаловался, но был избит на первом заседании суда.

По версии следствия, активисты создали группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".