Суд продлил арест антифашисту Виктору Филинкову до 22 июня

Суд в Санкт-Петербурге в закрытом режиме принял решение продлить до 22 июня арест антифашисту Виктору Филинкову. Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", журналистов и слушателей в зал суда не пустили не смотря на аккредитацию.

На сегодняшний день Филинков содержится в СИЗО №6 Ленинградской области. По словам представителей наблюдательной комиссии, это учреждение славится тяжелыми условиями пребывания заключенных, а также применением пыток со стороны представителей власти.



Филинкова задержали 24 января по пути в аэропорт Пулково. Активиста посадили в машину и отвезли в лес, где, по его словам, несколько часов пытали электрошокером и избивали. Многочисленные следы ожогов в области грудной клетки зафиксировали члены Общественной наблюдательной комиссии. После избиения Филинков согласился поехать в управление ФСБ и дать признательные показания. Позже суд арестовал активиста на два месяца по обвинению в участии в террористическом сообществе.

Адвокат Филинкова, Виталий Черкасов из международной правозащитной группы "Агора", направил жалобы на пытки своего подзащитного. Военная прокуратура Западного военного округа перенаправила обращение в Федеральную службу безопасности России. По словам Филинкова, именно сотрудники ФСБ пытали его и арестованного вместе с ним антифашиста Игоря Шишкина. О пытках в ФСБ также рассказали арестованные в Пензе антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев, которые не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества.

По версии следствия, активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма".