Надежда Савченко задержана в Киеве по делу о подготовке переворота

В Киеве задержана народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в причастности к подготовке государственного переворота, сообщает корреспондент Радио Свобода. Украинский парламент в четверг большинством голосов поддержал представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

После голосования в Верховной Раде бывшая летчица вышла к родным и своим сторонникам и, пообщавшись с ними, вернулась в Верховную Раду, где и была задержана.

Надежда Савченко, которая, по словам генпрокурора Юрия Луценко, действовала вместе с ранее арестованным руководителем организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, инкриминируют: "сговор с целью насильственного свержение конституционного строя и захват власти", "подготовку к теракту", "посягательство на жизнь президента Украины, премьер-министра, членов Кабинета министров, народных депутатов, руководителей политических партий", "способствование деятельности террористической организации "ДНР", "незаконные приобретение, хранение и передачу оружия".

Сообщалось, что заговор был разоблачен благодаря украинским военным, которые сообщили о поступившем им от Рубана и Савченко предложении участвовать в осуществлении переворота.

Перед голосованием по трем представлениям генпрокурора по Савченко в Верховной Раде были обнародованы аудио- и видеозаписи, имеющиеся у следствия. На одном из видео запечатлен разговор Савченко, Рубана и офицера с позывным "Березень" в кабинете командира воинской части спецназа вооруженных сил Украины в Хмельницком 1 декабря 2017 года. По версии следствия именно в эту часть заговорщики привезли первую партию оружия из так называемой "ДНР". На видео обсуждаются варианты по свержению украинской власти.

По мнению прокуратуры, один из планов предполагал, что будет выбран удобный момент, когда в парламенте соберутся все депутаты, министры, президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман для совершения теракта в стенах Рады. На видео Савченко рисует схему парламента и говорит, что успеет бросить шесть гранат в сессионном зале. Также звучат ее слова о том, что Украине нужна не революция, а переворот. "Я предлагаю переворот. Их (президента Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. – РС) надо убрать физически. Надо, чтобы они бежали. Чтобы начался хаос", – говорит Савченко на видео.

Луценко также сообщил, что Савченко и Рубан планировали обстрелять центр Киева, включая и Верховную Раду, с Труханова острова. "Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. И кто при этом пострадал бы больше – депутаты или простые украинцы?" – обращаясь к бывшей летчице, спросил генпрокурор. По словам Луценко, все имеющиеся в распоряжении следствия видео- и аудиозаписи разговоров Савченко были санкционированы судом.

Доказательства, представленные депутатам, Савченко называла "политической провокацией", "сюрреализмом", и утверждает, что хотела лишь напугать власть. Парламентарий настаивает, что "создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать власти, что она смертна". Она признала, что закупала оружие у сепаратистов, аргументируя это тем, что "хотела любой ценой остановить войну" в Донбассе. "Украинцы хотят мира и с той, и с этой стороны", – сказала Савченко. В ответ на это депутаты возмущено закричали.

Выступивший в ходе обсуждения в Раде доказательств по делу Савченко лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, планы, которые пыталась реализовать бывшая летчица, являются составляющей "гибридной войны, которую Россия продолжает против Украины", а генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что за неудавшейся попыткой госпереворота может стоять кум российского президента, лидер движения "Украинский выбор-Право народа" Виктор Медведчук.