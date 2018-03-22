Комитет Верховной рады поддержал ходатайство об аресте Савченко

Регламентный комитет Верховной Рады Украины в четверг разрешил снять неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко и поддержал ходатайство прокуратуры о ее задержании и аресте. Об этом сообщают украинские СМИ.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в здании Верховной рады. Он утверждает, что депутат собиралась организовать минометный обстрел и убить находящихся в здании из стрелкового оружия и с помощь гранат.

Луценко внес в парламент представление с просьбой дать согласие на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и её арест. На пленарном заседании Рады в четверг Луценко продемонстрировал депутатам видео- и аудиозаписи, по его утверждению, доказывающие вину Савченко. Сама Савченко обвинения в свой адрес называет "абсурдными".