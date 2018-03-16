Из героев – в предатели. В чем обвиняют депутата-летчицу Надежду Савченко

Символ национальной непокорности, за освобождение которой два года назад из российской тюрьмы боролась вся страна, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, по утверждению Генеральной прокуратуры Украины, готовила военный государственный переворот. В ночь на пятницу ее внесли в базу сайта "Миротворец", информация о ней размещена в разделе "Чистилище". "Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", –​ указывается на сайте.​

Составляющей этого зловещего плана, по данным Генпрокуратуры, должен был стать теракт в сессионном зале украинского парламента. Генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил: "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что депутат Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь, в этом зале, как уничтожить в парламенте боевыми гранатами две ложи, в том числе и правительственную, как минометами разрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

Если бы случилось то, что она планировала, то в Раде погибли бы не только политики и журналисты, это ввергло бы страну в хаос

Спустя несколько часов Луценко внес в Раду представление относительно согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Предполагается, что голосование депутатов по этому вопросу состоится на следующей неделе, вероятно, 22 марта, и перед этим будут представлены доказательства преступных планов бывшей летчицы. "Такие доказательства, насколько я знаю, и у Службы безопасности Украины, и у прокуратуры есть. И в следующий четверг мы увидим видео, и может быть, не одно. Если бы случилось то, что она планировала, то в Раде погибли бы не только политики и журналисты, и это ввергло бы страну в хаос. Хаос, от которого пострадал бы каждый человек. Фактически это был бы конец для государства", – говорит депутат парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Уже после заявления Луценко депутаты исключили Савченко из состава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Эти новости Надежда узнала после почти трехчасового допроса в СБУ по делу арестованного неделю назад ее соратника Владимира Рубана. Покинув здание СБУ, Савченко сказала журналистам, что "обвинения в подготовке военного государственного переворота и покушении на власть – это хорошие обвинения", и пояснила: "Хороши тем, что я офицер Вооруженных сил Украины, и как офицер ВСУ давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю, и никак уж не украинскую власть. Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, которые произошли за период действующей преступной власти Порошенко". При этом парламентарий назвала переворот "достаточно ожидаемым и, наверное, достаточно правильным событием".

Выступив с речью перед представителями масс-медиа, Савченко отправилась на заседание Верховной Рады, где задержалась ненадолго, успев напугать многих коллег.

"Шизофрения зашкаливает! Савченко появилась в украинском парламенте, который хотела взорвать. Говорят, что принесла оружие и гранаты. С ней общаются депутаты-патриоты и спикер ВР Парубий. Еще раз призвала к вооруженному государственному перевороту", – написал в Facebook депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук. По информации "Украинской правды", Савченко принесла с собой в сумке три гранаты и наградной пистолет. После общения с представителями фракции "Народного фронта" в их сопровождении парламентарий быстро покинула Раду. Позже сотрудники госохраны объяснили, что не имеют права изымать оружие или досматривать при входе в здание личные вещи народных избранников, поскольку они имеют депутатскую неприкосновенность.

В эфире одного из украинских телеканалов вечером 15 марта, отвечая на вопрос относительно правдивости прозвучавших обвинений из уст генпрокурора, Савченко пообещала рассказать всю правду только на детекторе лжи.

Информация о том, что бывшую кремлевскую узницу и Героя Украины могут обвинить в подготовке военного переворота, появилась в СМИ через несколько дней после того, как 9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал на шестьдесят суток Владимира Рубана.

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В микроавтобусе нашли арсенал оружия и боеприпасов, спрятанные в мебели

Руководителя "Офицерского корпуса" задержали утром 8 марта на пропускном пункте "Майорское", когда он на микроавтобусе возвращался с неподконтрольной Украине территории Донецкой области. В микроавтобусе нашли арсенал оружия и боеприпасов, спрятанные в мебели. Военная прокуратура подозревает Рубана, в частности, в подготовке терактов в Киеве и покушении на первых лиц государства, включая и президента Украины Петра Порошенко. Украинские спецслужбы следили за Рубаном и Савченко как минимум с лета прошлого года. У следствия якобы есть видео на котором бывшая летчица убеждает украинских военных совершить теракты и свергнуть украинскую "коррупционную власть".

– Во-первых, я более чем уверен, что разговоры о силовом захвате власти Савченко вела, это в ее характере и стиле поведения, – говорит директор киевского Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. – Фактически она это признала и на брифинге 15 марта перед допросом в СБУ, сказав, что тысячи людей мечтают о том, чтобы разнести, сжечь Верховную Раду, чтобы кто-то захватил власть силовым путем. В принципе, она повторила то, о чем говорят люди на улице. Такие настроения в обществе есть. Но она – депутат Верховной Рады, и ее такие действия могут расцениваться как попытка организации военного переворота. По моей инсайдерской информации, у следствия есть терабайт видео- и адудиозаписей разговоров Савченко с офицерами в воинских частях, с теми, кто имеет отношение к ВСУ и украинским спецслужбам, и во время этих бесед она агитировала за силовой вариант и устранение действующей украинской власти. Более того, насколько мне известно, она даже собирала на это деньги.

Речь идет о двух миллионах долларов, которые Савченко обещала высокопоставленному командиру ВСУ за организацию мятежа

Украинская пресса пишет, что речь идет о двух миллионах долларов, которые Савченко обещала высокопоставленному командиру крупного подразделения ВСУ за организацию мятежа. Часть этой суммы ей якобы удалось собрать, а разоблачить заговорщиков помог офицер с позывным "Кедр" (он же майор 8-го полка спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Павел Балов – РС). Оружие для переворота Савченко пообещал привезти из Донбасса Рубан. И первую партию из "ДНР" вывезли еще в ноябре 2017 года на территорию воинской части в Хмельницком, где служил "Кедр". Уже упомянутый депутат ВР Игорь Мосийчук утверждает, что Рубан также вел переговоры с рядом украинских военных, которые должны были стать исполнителями как минимум двух попыток вооруженной атаки на Верховную Раду, которые собирались совершить в то время, когда там ожидалось присутствие высших должностных лиц государства.

По версии СБУ, подготовка терактов в центре Киева происходила по указанию из России. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, "должно было быть как можно больше трупов, крови. Речь шла о тысячах погибших. В результате люди вышли бы на улицу, а войска из Донбасса вернулись бы в столицу, и все это планировалось, чтобы показать, что в Украине идет гражданская война".

– Массив доказательств для предъявления обвинения Савченко очень большой, – продолжает политолог Виталий Кулик. – Вопрос: делала ли она это по поручению внешнего центра, то есть Москвы, и связана ли она с Медведчуком (кумом российского президента Владимира Путина, лидером движения "Украинский выбор-Право народа" Виктором Медведчуком) или другими игроками в Украине? Мне сказать сложно, но то, что она могла играться в переворот, вполне допустимо, и я в это очень даже верю.

– Многие политологи говорят, что нынешнее дело Савченко может быть использовано в ходе президентской кампании Петром Порошенко против его главного конкурента – лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая давно дистанцировалась от бывшей летчицы.

Политическая ответственность Тимошенко за Савченко – очевидна

– Для следствия, СБУ и прокуратуры в этом деле есть два сценария. Первый – предъявить Савченко обвинение, снять с нее депутатскую неприкосновенность и осудить. На этом история Савченко заканчивается. Но есть и другой сценарий – использовать Савченко, которая была первым номером списка партии Тимошенко на минувших парламентских выборах, и пытаться это дело и информационную кампанию, его сопровождающую, свести к обвинению Юлии Владимировны в неразборчивом подборе членов своей команды. Потому что политическая ответственность Тимошенко за Савченко – она очевидна.

По словам Кулика, претензии могут возникнуть и к команде Порошенко, в частности, к тем людям, которые готовили кампанию по освобождению Савченко из российской тюрьмы и убедили главу государства в необходимости присвоить бывшей летчице звание "Героя Украины". Кстати, в парламенте Порошенко уже призывают лишить заговорщицу этой награды.

"Моя позиция состоит в том, что этот человек недостоин быть ни депутатом Верховной Рады, ни Героем Украины. Российские медиа вместе с российскими спецслужбами раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России. Напомню, что ни на одном из судебных процессов над украинским политзаключенными в РФ никогда не давали возможности для прямых телетрансляций, ходить в футболке с Тарасом Шевченко, тризубом и петь украинский гимн. И только на процессе Савченко российский суд разрешил присутствие всех СМИ –российских, украинских, западных. Из нее сделали информационную бомбу и вбросили ее в наше информационное пространство, – заявил член парламентской фракции "Народного фронта" Антон Геращенко.

За два года Савченко стала для многих украинцев объектом разочарования, а для власти еще и объектом уголовного преследования

Как известно, 25 мая 2016-го осужденную российским судом к 22 годам тюрьмы по обвинению в гибели журналистов Надежду Савченко обменяли на осужденных в Киеве к 14 годам заключения по обвинению в терроризме и ведении агрессивной войны российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова. После возвращения на родину и получения депутатского мандата бывшая летчица уже не раз оказывалась в центре громких скандалов. Так, в конце 2016-го Верховная Рада лишила ее права представлять Украину в составе делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, а "Батькивщина" исключила из своей фракции из-за тайных встреч в Минске с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР". За почти два года Савченко стала для очень многих украинцев объектом разочарования, а для власти еще и объектом уголовного преследования.

Впрочем, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко сомневается, что дело Савченко-Рубана дойдет до суда. "Наши ведущие политики, к сожалению, часто разбрасываются словами о госперевороте, о госизмене и так далее, – говорит он. – Мы помним, что такие же обвинения бросались в адрес Михаила Саакашвили (бывшего президента Грузии, лидера украинской партии "Рух новых сил" депортировали из Украины в Польшу 12 февраля, в этом месяце стало известно, что расследование против Саакашвили, которому инкриминировали организацию переворота за деньги беглого украинского олигарха Сергея Курченко, приостановлено. – РС), но это ни к чему не привело. И в этом смысле такого рода очень опасные обвинения в адрес Савченко становятся пиаром украинской власти, а не основанием для серьезного расследования.

Савченко – очень слабый депутат и вообще не политик. Тем более, какой из нее предводитель военного мятежа. Эта история похожа на копирование эпизода времен нацистской Германии, когда там организовывали поджог Рейхстага и пытались полоумного голландского безработного сделать главным виновником. Поэтому, скорее всего, ни с Савченко, ни с Рубаном ничего не будет. Другой вопрос, что сама Савченко – женщина-политик без серьезных интеллектуальных тормозов, и ее слова можно интерпретировать как в пользу большой любви к Украине, так и как некие основания к осуществлению преступления. И этим пользуется наш генпрокурор, которые все-таки больше политик и пиарщик, чем юрист. Не думаю, что эта история будет иметь какие-то последствия, и могу предположить, что за обвинениями Рубана и Савченко стоит какой-то личностный конфликт между Порошенко и Медведчуком. Что-то происходит между главным связным Кремля и Банковой (улица, на которой находится администрация президента. – РС)", – считает Небоженко.

И Владимир Рубан, и Надежда Савченко отрицают сотрудничество с кумом российского президента Виктором Медведчуком. Тем не менее, многие эксперты убеждены, что Савченко – проект Медведчука, а на связях Рубана с лидером движения "Украинский выбор-Право народа" акцентировали внимание на недавнем брифинге в СБУ.

"Скорей всего, есть некие противоречия, которые обострились между Порошенко и Медведчуком, вследствие чего мы наблюдаем эту кампанию, и обвинения председателя СБУ Василия Грицака (в адрес руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана. – РС), и историю с Савченко. С другой стороны, Медведчук продолжает играть серьезную роль как представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе и по освобождению украинских заложников из рук российских оккупантов. Поэтому здесь может быть игра на понижение ставок самого Медведчука, чтобы создать проблемы для невозможности старта его политического проекта и снизить его привлекательность как политического игрока внутри Украины. Поскольку нет сомнений, что лидер "Украинского выбора-Право народа" попытается влиять на ход как президентской, так и парламентской кампании (очередные выборы главы государства и Верховной Рады Украине ожидаются соответственно в марте и ноябре 2019 года. – РС). Поэтому доля Медведчука в будущих политических проектах должна быть сведена к минимуму", – считает директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.