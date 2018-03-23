Путин поблагодарил за поддержку и заявил, что стране нужен "прорыв"

Президент России Владимир Путин в телеобращении в пятницу поблагодарил россиян за оказанную ему "беспрецедентную поддержку" на выборах 18 марта. В высокой активности избирателей избранный в четвертый раз главой государства Путин увидел свидетельство готовности россиян к переменам и пообещал им "мощный технологический рывок".

Путин заявил, что стране "необходим прорыв", что всё, о чем он говорил в ходе избирательной кампании будет сделано, но подчеркнул, что обещать решить проблемы россиян в одночасье безответственно. Путин отметил, что с уважением относится к тем, кто проголосовал за других кандидатов, и призвал своих к объединению. Политические предпочтения не должны разделять нас, сказал вновь избранный президент России.

Ни о каких конкретных шагах властей на новый президентский срок Владимир Путин в телеобращении не сообщил.

Путин решил выступить с телевизионным обращением к россиянам в связи с подведением Центральной избирательной комиссией официальных итогов выборов президента

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.