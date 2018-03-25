Возврат курения, строительство коммунизма и освобождение приматов

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Австрия станет первой страной в Европе, а может, и в мире, которая снимет запрет на курение в барах и ресторанах, причем ещё до того, как он вступит в силу. Недавно пришедшая к власти коалиция уже проголосовала в парламенте за отмену принятого прошлым правительством запрета, который должен был вступить в силу в мае этого года. Врачи и антитабачные активисты возмущены и требуют оставить всё как было. Активисты уже собрали по этому поводу около полумиллиона подписей, но решимость коалиции из правых и крайне правых это, похоже, никак не поколебало.

2. В прошлом выпуске мы писали о том, как британские школы и детсады решили добавить в жизнь детей риска. В ту же сторону, но другим путем, идут и в Америке. Конгресс Юты принял закон, согласно которому разрешать детям самим ходить в школу, отпускать их играть без присмотра и даже оставлять их одних в машине (речь, разумеется, не идет о младенцах) не является преступлением и не может служить основанием для наказания родителей и тем более для лишения их родительских прав. Ожидается, что примеру Юты вскоре могут последовать и другие штаты.

3. Американские исследователи решили выяснить, действительно ли алкоголизм связан с бедностью, и проследили зависимость между количеством людей, живущих за чертой бедности в каждом американском штате, и количеством алкоголиков в этих штатах. Как ни удивительно, зависимость оказалась не прямой, а обратной — то есть чем меньше в штате бедных, тем больше там алкоголиков. Зато обнаружилась другая зависимость — чем севернее находится штат, тем больше в нем алкоголиков. Исследователи предполагают, что длинными холодными северными ночами людям нечем заниматься, и от скуки они начинают бухать. Особенно если на это есть деньги.

4. Председатель Си, обеспечив себе вечное правление, принялся укреплять свою власть. Последние десятилетия китайская компартия, разумеется, осуществляла общее руководство госорганами, но оно не было жестко формализовано. Теперь же на основе временных рабочих групп КПК по определенным вопросам создаются постоянные партийные комиссии по надзору за госорганами: комиссия по экономике и финансам, комиссия по реформам, комиссия по кибербезопасности (то есть по цензуре в интернете) и комиссия по международным делам. Возглавляет их все лично председатель Си. До сих пор в Китае существовала только одна постоянная партийная комиссия — по нацбезопасности. Угадайте, кто является её председателем. Ещё три комиссии — по аудиту, законности и образованию — создаются с нуля. Задачей комиссии по образованию будет следить за тем, чтобы в школах и университетах не забывали о коммунистическом воспитании молодежи. И, наконец, китайская Академия управления сливается с Центральной партшколой. Все СМИ и кино поставят под прямой контроль отдела КПК по общественным отношениям. В общем, в политике Китай семимильными шагами возвращается во времена Мао. Многие аналитики опасаются, что за политикой так или иначе должна будет последовать и экономика.

5. У компании Huawei, производящей сетевое оборудование и мобильные телефоны, не осталось розничных партнеров в США. Последним отказалась продавать её телефоны сеть по продаже электроники Best Buy, до этого телефоны и роутеры Huawei перестали предлагать все крупные мобильные и кабельные операторы. Связано это с позицией комитетов Сената и Палаты представителей США по разведке, обвиняющих компанию в слишком тесном сотрудничестве с китайскими секретными службами и возможном сливе им личной информации иностранных пользователей — тесные связи Huawei с китайским правительством и спецслужбами уже давно не являются секретом. На Amazon.com продукцию компании по-прежнему можно приобрести без препятствий, но кто знает, как долго это продлится.

6. Пока в Америке обсуждают безопасность беспилотных автомобилей после того, как один из них сбил пешехода, Китай начал испытания беспилотных танков.

7. Выжившие после тайфуна Кецана, унесшего жизни 500 человек на Филиппинах в 2009 году, решили при поддержке Greenpeace и других общественных организаций подать в суд на транснациональные компании, вносящие свой вклад в глобальное потепление — которое, как утверждается, приводит к увеличению количества ураганов. На следующей неделе специальная комиссия в Маниле будет решать, принимать ли иск к рассмотрению, далее этот вопрос будут рассматривать по месту регистрации основных ответчиков — в Нью-Йорке и Лондоне.



8. Самое длинное живое существо в мире — 60-метровый червь Lineus longissimus — к счастью, живет не в желудке, а на дне водоемов. На днях ученые обнаружили, что этот гигантский представитель первичноротых ещё и выделяет смертельный токсин. Опять же к счастью, этот токсин куда более токсичен для насекомых, чем для млекопитающих, так что, возможно, из него можно будет делать эффективное средство от тараканов.

9. У продвинутой американской молодежи новая мода — вместо того, чтобы покупать кольца с бриллиантами, они вживляют бриллианты прямо в пальцы с помощью титаново-золотого «якоря». Процедура стоит около 100 долларов (не считая цены бриллианта) и занимает около 10 минут, но ранка после этого заживает до полугода.

10. В США набирает обороты движение за освобождение лабораторных шимпанзе. Эти ближайшие родственники человека десятилетиями содержались в клетках в лабораториях по всему миру и подвергались разнообразным, зачастую болезненным, экспериментам. В прошлом году под давлением общественности эксперименты над шимпанзе запретили, и активисты страются переселить ветеранов и, иногда, инвалидов науки в специально созданные для них природные резервации. Однако лаборатории не спешат отпускать обезьян на волю. В заточении ещё остаётся около 600 животных. Тем не менее на прошлой неделе, с освобождением двух ветеранов лабораторных исследований, Геркулеса и Лео, количество шимпанзе, выпущенных на природу, впервые превысило количество их соратников, остающихся в лабораториях.