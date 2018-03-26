В мире соболезнуют в связи с трагедией в Кемерове

Представители США, Евросоюза, Великобритании, Германии, Китая, Израиля и многих других стран мира выразили соболезнования российскому народу в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре в Кемерове. Свои соболезнования также выразил папа римский Франциск. Российское отделение Международного комитета Красного креста начало сбор средств для оказания помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре. В Киеве в память о жертвах трагедии несут цветы к зданию посольства России.

По последним данным, жертвами пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 64 человека, более 50 пострадали, многие из них – дети. В настоящее время опознаны тела 23 погибших. Причина возгорания пока неизвестна, однако правоохранительные органы исключают версию теракта. При этом известно, что во время пожара многие люди оказались заблокированы в кинозалах. Кроме этого, в здании не сработала пожарная сигнализация, а выходы для эвакуации были закрыты.

В Кемерове продолжают нести цветы и игрушки к сгоревшему торговому центру. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родственникам погибших при пожаре. Лично глава государства пока не выступил перед жителями страны. В нескольких регионах России объявили траур по жертвам пожара в Кемерове.