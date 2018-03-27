Вступило в силу решение о ликвидации фонда кампании Навального

Вступило в силу решение о ликвидации фонда "Пятое время года", обеспечивавшего работу штабов оппозиционера Алексея Навального. Мосгорсуд признал законным постановление об исключении организации из реестра юридических лиц, сообщает "Интерфакс".

В конце января Мещанский суд Москвы удовлетворил требование Министерства юстиции России и ликвидировал фонд "Пятое время года". Представитель ведомства утверждал, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе, в частности, финансирование аренды помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.

Сторонники Навального полагают, что иск к "Пятому времени года" – политическое решение, и что власти хотят помешать работе штабов оппозиционного политика. Через них Алексей Навальный вел предвыборную кампанию. После недопуска политика до участия в выборах президента активисты штабов координировали акцию "Забастовка избирателей".