Министерство и оккупация. Эфир в 16:05

В эфире заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак
Юрий Грымчак, заместитель украинского по вопросам временно оккупированных территорий Украины, рассказывает Виталию Портникову, чем занимается его ведомство и можно ли рассчитывать на решение конфликта. Эфир в 16:05.
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