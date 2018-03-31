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Дороги к свободе

Министерство и оккупация. Эфир в 16:05

В эфире заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак

Юрий Грымчак, заместитель украинского по вопросам временно оккупированных территорий Украины, рассказывает Виталию Портникову, чем занимается его ведомство и можно ли рассчитывать на решение конфликта. Эфир в 16:05.

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